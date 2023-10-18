РФ пошкодила електромережі, є постраждала – Синєгубов про удар по Харкову
Внаслідок удару по Індустріальному району Харкова постраждала 67-річна жінка.
«За уточненою інформацією фахівців Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він також зазначив, що росіяни пошкодили електромережі. Через це Синєгубов попереджає про можливі перебої зі світлом.
«Тип озброєння встановлюється. Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, об 11:47 на Харківщині оголосили повітряну тривогу, перед цим у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Після ракетного удару по Індустріальному району у місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, повідомляв мер міста Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару по Індустріальному району Харкова постраждала 67-річна жінка.".