РФ повредила электросети, есть пострадавшая — Синегубов об ударе по Харькову

В результате удара РФ по Индустриальному району Харькова прострадала 67-летняя женщина.

«По уточненной информации специалистов Областного центра экстренной медицинской помощи, пострадала женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он также отметил, что россияне повредили электросети. Поэтому, Синегубов предупреждает о возможных перебоях со светом.

«Тип вооружения устанавливается. Специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора», – отметил Синегубов.

Напомним, в 11:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, перед этим в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. После ракетного удара по Индустриальному району в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщал мэр города Игорь Терехов.