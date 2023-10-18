РФ повредила электросети, есть пострадавшая — Синегубов об ударе по Харькову
В результате удара РФ по Индустриальному району Харькова прострадала 67-летняя женщина.
«По уточненной информации специалистов Областного центра экстренной медицинской помощи, пострадала женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также отметил, что россияне повредили электросети. Поэтому, Синегубов предупреждает о возможных перебоях со светом.
«Тип вооружения устанавливается. Специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора», – отметил Синегубов.
Напомним, в 11:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, перед этим в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. После ракетного удара по Индустриальному району в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщал мэр города Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: свет, синегубов, удар, Харьков, хова, электросети;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. В результате обстрела повреждены электросети. Глава ХОВА Олег Синегубов предупреждает о возможных перебоях со светом.".