Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом

После ракетного удару по Индустриальному району Харькова в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщает мэр города Игорь Терехов.

«Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после «прилета» начали работу по стабилизации напряжения», — пишет городской голова.

«На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Напомним, в 11:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, перед этим в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.