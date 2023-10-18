Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
После ракетного удару по Индустриальному району Харькова в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщает мэр города Игорь Терехов.
«Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после «прилета» начали работу по стабилизации напряжения», — пишет городской голова.
«На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Напомним, в 11:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, перед этим в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, свет, терехов, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 12:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ракетного удару по Индустриальному району Харькова в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщает мэр города Игорь Терехов.".