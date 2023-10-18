Терехов: Після удару по Індустріальному району Харкова є проблеми зі світлом

Після ракетного удару по Індустріальному району Харкова у місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

“Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після “прильоту” почали роботу по стабілізації напруги”, – пише міський голова.

“На даний момент ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється“, – повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо, об 11:47 на Харківщині оголосили повітряну тривогу, перед цим у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.