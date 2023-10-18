Терехов: Після удару по Індустріальному району Харкова є проблеми зі світлом
Після ракетного удару по Індустріальному району Харкова у місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, повідомляє мер міста Ігор Терехов.
“Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після “прильоту” почали роботу по стабілізації напруги”, – пише міський голова.
“На даний момент ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється“, – повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Нагадаємо, об 11:47 на Харківщині оголосили повітряну тривогу, перед цим у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 12:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ракетного удару по Індустріальному району Харкова у місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, повідомляє мер міста Ігор Терехов.".