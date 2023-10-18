Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Події 11:52   18.10.2023
Олена Нагорна
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Перед оголошенням у Харківській області повітряної тривоги об 11:47 у Харкові було чутно вибух.

До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про загрозу застосування балістичного озброєння для східних та південно-східних областей повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

В облуправлінні Нацполіції також закликали перебувати в укриттях. Про влучання в інфраструктуру та поранених просять повідомляти на спецлінію “102”. Також просять не публікувати фото та відео “прильотів” у соціальних мережах.

Читайте також: Генштаб: про нічний удар по дому в Запоріжжі та 15 атак росіян на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)
На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)
18.10.2023, 12:12
Любив землю. Про тракториста, що загинув на Харківщині, розповіли в селищраді
Любив землю. Про тракториста, що загинув на Харківщині, розповіли в селищраді
18.10.2023, 11:40
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
18.10.2023, 09:30
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
17.10.2023, 19:11
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари
18.10.2023, 11:52
У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10
У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10
18.10.2023, 11:38

Новини за темою:

11:52
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари
13:46
Смертельний вибух на Харківщині: НП сталася в полі (фото)
12:45
Смертельний вибух у полі на Харківщині: у ДСНС повідомили подробиці
12:36
Ранковий вибух, що чули в Харкові: Терехов повідомив подробиці
10:09
У Харкові було чутно вибух: “ворог наносить удари” – Мельник

Ви читали новину: «У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 11:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед оголошенням у Харківській області повітряної тривоги об 11:47 у Харкові було чутно вибух.".