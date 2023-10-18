У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Перед оголошенням у Харківській області повітряної тривоги об 11:47 у Харкові було чутно вибух.

“До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!” – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про загрозу застосування балістичного озброєння для східних та південно-східних областей повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

В облуправлінні Нацполіції також закликали перебувати в укриттях. Про влучання в інфраструктуру та поранених просять повідомляти на спецлінію “102”. Також просять не публікувати фото та відео “прильотів” у соціальних мережах.