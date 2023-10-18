В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
Фото: Олег Синегубов
Перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в 11:47 в Харькове был слышен взрыв.
«Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В облуправлении Нацполиции также призвали находиться в укрытиях. О попаданиях в инфраструктуру, раненых просят сообщать на спецлинию «102». Также просят не публиковать фото и видео «прилетов» в социальных сетях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ракетний удар, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в 11:47 в Харькове был слышен взрыв.".