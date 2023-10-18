В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары

Перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в 11:47 в Харькове был слышен взрыв.

«Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В облуправлении Нацполиции также призвали находиться в укрытиях. О попаданиях в инфраструктуру, раненых просят сообщать на спецлинию «102». Также просят не публиковать фото и видео «прилетов» в социальных сетях.