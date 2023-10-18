Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары

Происшествия 11:52   18.10.2023
Елена Нагорная
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары Фото: Олег Синегубов

Перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в 11:47 в Харькове был слышен взрыв.

«Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В облуправлении Нацполиции также призвали находиться в укрытиях. О попаданиях в инфраструктуру, раненых просят сообщать на спецлинию «102». Также просят не публиковать фото и видео «прилетов» в социальных сетях.

Читайте также: Генштаб: про ночной удар по дому в Запорожье и 15 атак россиян на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
18.10.2023, 11:52
Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
18.10.2023, 10:37
В Харькове женщина погибла в собственном доме
В Харькове женщина погибла в собственном доме
18.10.2023, 08:55
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
18.10.2023, 12:07
ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд
ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд
17.10.2023, 23:19
На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице
На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице
18.10.2023, 12:12

Новости по теме:

11:52
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
13:46
Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)
12:45
Смертельный взрыв в поле на Харьковщине: в ГСЧС сообщили подробности
12:36
Утренний взрыв, что слышали в Харькове: Терехов сообщил подробности
10:09
В Харькове был слышен взрыв: «враг наносит удары» — Мельник

Вы читали новость: «В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в 11:47 в Харькове был слышен взрыв.".