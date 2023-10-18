Ракетный удар по Харькову и 10 атак под Купянском — данные Генштаба ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ — информация об обстрелах, авиаударах и вражеских атаках на Харьковщине.

«С началом суток кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городах Харьков, Запорожье и населенном пункте Обуховка Днепропетровской области», — проинформировал Генштаб.

Ранее следователи харьковской полиции сообщили, что по Харькову били не «привычними» С-300, а ракетой «Искандер». Ранение получила 67-летняя женщина.

Также в течение суток продолжались обстрелы из артиллерии и минометов. На Слобожанском направлении под ними оказались села Плетеневка и Зыбино. На Купянском — Двуречная, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.

«На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак у Надежды Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области», — дополнили в Генштабе.

В целом в течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.

В свою очередь Силы обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три — по российским ЗРК. Также уничтожили Су-25 и четыре разведывательных БПЛА. Украинские ракетчики поразили два пункта управления, ЗРК «Тор», РЛС «Зоопарк-1М» и 11 средств артиллерии врага.