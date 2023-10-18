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В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)

Происшествия 19:28   18.10.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар начался вечером 18 октября в супермаркете «Класс» в Харькове. Подробности МГ «Объектив» сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Загорелась облицовка здания супермаркета «Класс» на проспекте Героев Харькова у станции метро «Индустриальная», сообщил Евгений Василенко. Из помещений эвакуировали 30 человек. На данный момент огонь локализовали (около 19:00 18 октября).

Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 18:17. Горела облицовка стены на площади 100 кв. м и крыша трехэтажного здания (ориентировочно 200 квадратных метров).

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео пылающего здания опубликовали харьковские telegram-каналы.

А на следующем видео — уже результаты работы пожарных.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар начался вечером 18 октября в супермаркете «Класс» в Харькове. Подробности МГ «Объектив» сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко".