В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар начался вечером 18 октября в супермаркете «Класс» в Харькове. Подробности МГ «Объектив» сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Загорелась облицовка здания супермаркета «Класс» на проспекте Героев Харькова у станции метро «Индустриальная», сообщил Евгений Василенко. Из помещений эвакуировали 30 человек. На данный момент огонь локализовали (около 19:00 18 октября).
Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 18:17. Горела облицовка стены на площади 100 кв. м и крыша трехэтажного здания (ориентировочно 200 квадратных метров).
По предварительным данным, пострадавших нет.
Видео пылающего здания опубликовали харьковские telegram-каналы.
А на следующем видео — уже результаты работы пожарных.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горит, ГСЧС, пожар, супермаркет;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар начался вечером 18 октября в супермаркете «Класс» в Харькове. Подробности МГ «Объектив» сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко".