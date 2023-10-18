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У Харкові горить супермаркет: евакуювали 30 людей (відео)

Події 19:28   18.10.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
У Харкові горить супермаркет: евакуювали 30 людей (відео)

Пожежа почалася ввечері 18 жовтня у супермаркеті “Клас” у Харкові. Подробиці МГ “Об’єктив” повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Зайнялося облицювання будівлі супермаркету “Клас” на проспекті Героїв Харкова біля станції метро “Індустріальна”, повідомив Євген Василенко. З приміщень евакуювали 30 людей. Наразі вогонь локалізували (близько 19:00 18 жовтня).

Повідомлення про пожежу до ДСНС надійшло о 18:17. Горіло облицювання стіни на площі 100 кв. м та дах триповерхової будівлі (орієнтовно 200 квадратних метрів).

За попередніми даними, постраждалих немає.

Відео палаючої будівлі опублікували харківські телеграм-канали.

А на наступному відео – вже результати роботи вогнеборців.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 19:28;

  • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа почалася ввечері 18 жовтня у супермаркеті “Клас” у Харкові. Подробиці МГ “Об’єктив” повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко".