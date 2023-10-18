У Харкові горить супермаркет: евакуювали 30 людей (відео)
Пожежа почалася ввечері 18 жовтня у супермаркеті “Клас” у Харкові. Подробиці МГ “Об’єктив” повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
Зайнялося облицювання будівлі супермаркету “Клас” на проспекті Героїв Харкова біля станції метро “Індустріальна”, повідомив Євген Василенко. З приміщень евакуювали 30 людей. Наразі вогонь локалізували (близько 19:00 18 жовтня).
Повідомлення про пожежу до ДСНС надійшло о 18:17. Горіло облицювання стіни на площі 100 кв. м та дах триповерхової будівлі (орієнтовно 200 квадратних метрів).
За попередніми даними, постраждалих немає.
Відео палаючої будівлі опублікували харківські телеграм-канали.
А на наступному відео – вже результати роботи вогнеборців.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: горит, ГСЧС, пожар, супермаркет;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 19:28;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа почалася ввечері 18 жовтня у супермаркеті “Клас” у Харкові. Подробиці МГ “Об’єктив” повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко".