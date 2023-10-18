Ракетний удар по Харкову та 10 атак під Куп’янськом – дані Генштабу ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про обстріли, авіаудари та ворожі атаки на Харківщині.

“З початком доби кремлівські терористичні війська, завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Харків, Запоріжжя та населеного пункту Обухівка Дніпропетровської області“, – поінформував Генштаб.

Раніше слідчі харківської поліції повідомили, що по Харкову били не “звичними” С-300, а ракетою “Іскандер”. Поранення отримала 67-річна жінка.

Також протягом доби тривали обстріли з артилерії та мінометів. На Слобожанському напрямку під ними опинилися села Плетенівка та Зибіне. На Куп’янському – Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

“На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області”, – доповнили в Генштабі.

Загалом протягом доби на фронті сталося 64 бойові зіткнення. Армія РФ завдала 11 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснила понад 30 обстрілів з РСЗВ.

Своєю чергою, Сили оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три – по російських ЗРК. Також знищили Су-25 та чотири розвідувальні БПЛА. Українські ракетники вразили два пункти управління, ЗРК “Тор”, РЛС “Зоопарк-1М” та 11 засобів артилерії ворога.