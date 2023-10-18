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Як рятували постраждалу від ракетного удару по Харкову 18 жовтня (відео)

Події 22:20   18.10.2023
Оксана Горун
Як рятували постраждалу від ракетного удару по Харкову 18 жовтня (відео)

Патрульна поліція Харківської області опублікувала відео дій своїх співробітників на місці вранішнього “прильоту”. Патрульні опинилися там першими та надали домедичну допомогу жінці, яка отримала осколкове поранення. 

“Патрульні Дмитро Кулаков та Андрій Козуб негайно попрямували на місце обстрілу. Неподалік місця влучання поліцейські побачили жінку, яка лежала на землі”, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Патрульні наклали турнікет та зупинили кровотечу, яку оцінили як критичну. Потім на місце прибули медики, які й забрали поранену до лікарні.

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Нагадаємо, ракетний удар армія РФ завдала по Харкову близько 10:47 ранку. Він припав по Індустріальному району. Постраждала 67-річна жінка. Пізніше слідчі повідомили, що ворог бив по місту ракетою “Іскандер”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 22:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківської області опублікувала відео дій своїх співробітників на місці вранішнього “прильоту”. Патрульні опинилися там першими та надали домедичну допомогу жінці, яка отримала осколкове поранення".