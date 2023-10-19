На Харківщині – “приліт” по багатоквартирному будинку – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів області.

За його даними, протягом доби армія РФ била по Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

“Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний будинок. Обійшлося без постраждалих. Через мінометний обстріл с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок, та 2 приватні будинки. Без постраждалих“, — поінформував Синєгубов.

По Липцях окупанти били з РСЗВ – пошкодили автомобіль.

Начальник ХОВА підтвердив інформацію про те, що удару по Харкову 18 жовтня росіяни завдали ракетою “Іскандер”. Постраждалу 67-річну жінку відправили до лікарні у стані середньої важкості, уточнив Синєгубов.