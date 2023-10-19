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На Харківщині – “приліт” по багатоквартирному будинку – Синєгубов

Події 08:45   19.10.2023
Оксана Горун
На Харківщині – “приліт” по багатоквартирному будинку – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів області.

За його даними, протягом доби армія РФ била по Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний будинок. Обійшлося без постраждалих. Через мінометний обстріл с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок, та 2 приватні будинки. Без постраждалих“, — поінформував Синєгубов.

По Липцях окупанти били з РСЗВ – пошкодили автомобіль.

Начальник ХОВА підтвердив інформацію про те, що удару по Харкову 18 жовтня росіяни завдали ракетою “Іскандер”. Постраждалу 67-річну жінку відправили до лікарні у стані середньої важкості, уточнив Синєгубов.

Читайте також:  Як рятували постраждалу від ракетного удару по Харкову 18 жовтня (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів області".