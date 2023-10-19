Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Армія РФ 19 жовтня обстріляла Вовчанськ, села Підлиман та Піски-Радьківські.
По Вовчанську окупанти вдарили з артилерії близько 12:00, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У місті пошкоджені низка житлових будинків, господарчі споруди та авто.
Села Підлиман та Піски-Радьківські росіяни обстріляли з РСЗВ «Смерч». Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.
Слідчі почали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Читайте також: На Харківщині – “приліт” по багатоквартирному будинку – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прокуратура, рф, смерч, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 19 жовтня обстріляла Вовчанськ, села Підлиман та Піски-Радьківські.".