Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото)

Армія РФ 19 жовтня обстріляла Вовчанськ, села Підлиман та Піски-Радьківські.

По Вовчанську окупанти вдарили з артилерії близько 12:00, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У місті пошкоджені низка житлових будинків, господарчі споруди та авто.

Села Підлиман та Піски-Радьківські росіяни обстріляли з РСЗВ «Смерч». Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.

Слідчі почали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).