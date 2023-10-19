Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото)

Події 15:23   19.10.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Армія РФ 19 жовтня обстріляла Вовчанськ, села Підлиман та Піски-Радьківські.

По Вовчанську окупанти вдарили з артилерії близько 12:00, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У місті пошкоджені низка житлових будинків, господарчі споруди та авто.

Села Підлиман та Піски-Радьківські росіяни обстріляли з РСЗВ «Смерч». Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.

Слідчі почали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

02

03

04

05
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: На Харківщині – “приліт” по багатоквартирному будинку – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини
Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини
19.10.2023, 14:10
«Це нескінченна проблема» – волонтери звернулися до жителів Харківщини
«Це нескінченна проблема» – волонтери звернулися до жителів Харківщини
19.10.2023, 15:58
Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)
Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)
19.10.2023, 13:44
10 «мавіків» передали військовим, які захищають Харківщину (фото)
10 «мавіків» передали військовим, які захищають Харківщину (фото)
19.10.2023, 14:26
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
18.10.2023, 17:54
Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото)
Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото)
19.10.2023, 15:23

Новини за темою:

12:13
Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго
16:03
Вдень ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині (фото)
19:23
5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
07:45
20 раз РФ атакувала біля Синьківки, Іванівки, Кислівки на Харківщині – Генштаб
20:32
12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч» та артилерії – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 19 жовтня обстріляла Вовчанськ, села Підлиман та Піски-Радьківські.".