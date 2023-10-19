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Двох чоловіків поранено у Вовчанську внаслідок обстрілу міста росіянами

Події 17:05   19.10.2023
Оксана Якушко
Двох чоловіків поранено у Вовчанську внаслідок обстрілу міста росіянами

Росіяни завдали ударів по цивільному населенню Вовчанська, двоє чоловіків отримали мінно-вибухові та уламкові травми, повідомили в ХОВА.

«Внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська поранені 2 місцевих жителів – чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу», – розповіли в ХОВА.

Через обстріл зайнялася велика пожежа на приватному подвір’ї. Наразі рятувальники вже загасили вогонь.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 17:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ударів по цивільному населенню Вовчанська, двоє чоловіків отримали мінно-вибухові та уламкові травми, повідомили в ХОВА.".