Двох чоловіків поранено у Вовчанську внаслідок обстрілу міста росіянами

Росіяни завдали ударів по цивільному населенню Вовчанська, двоє чоловіків отримали мінно-вибухові та уламкові травми, повідомили в ХОВА.

«Внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська поранені 2 місцевих жителів – чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу», – розповіли в ХОВА.

Через обстріл зайнялася велика пожежа на приватному подвір’ї. Наразі рятувальники вже загасили вогонь.