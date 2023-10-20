Россияне бьют по Харькову «искандерами» из-за нехватки С-300? — ответ ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 20 октября рассказал о ситуации на фронте и прокомментировал изменения в ракетных ударах по Харькову.

Журналисты спросили Синегубова о том, не связано ли использование для ударов по Харькову ракет «Искандер», с уменьшением у врага в Белгородской области количества ЗРК «С-300».

«Я бы не связывал удары «Искандерами» с С-300. С-300 также у них есть, к сожалению. Только сегодня ночью мы зафиксировали два удара именно С-300 по Купянску-Узловому. Пострадала наша транспортная инфраструктура, абсолютно гражданские объекты, сейчас идет восстановление», — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что враг также продолжает обстреливать Харьковщину и из артиллерии и других типов вооружения. В частности, за последние сутки под ударами были 15 населенных пунктов региона — в основном, на северо-востоке, в Чугуевском и Харьковском районах.

«Конечно, Купянское направление пока очень тяжелое. Там наши воины за сутки отразили 30 атак. Это атаки именно штурмовые, то есть враг, несмотря на те погодные условия, которые мы имеем, которые не способствовали для проведения активных штурмовых действий, все равно на них идет. И мы ясно понимаем его планы. Наши воины на местах стоят. Но мы не должны забывать о цене этого удержания [рубежей]», — подчеркнул Синегубов.