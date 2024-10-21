Сьогодні 21 жовтня: який день в історії

21 жовтня рік тому росіяни завдали удару по терміналу “Нової пошти” поблизу Коротича, ця атака забрала життя восьми людей. У 1947-му розпочалася операція “Захід” – масова депортація українців до Сибіру. У 1933-му на знак протесту проти Голодомору ОУНівці вбили начальника канцелярії консульства СРСР у Львові. У 1879-му Томас Едісон закінчив роботу над лампочкою розжарювання з вугільною ниткою. У 1672-му народився гетьман Пилип Орлик. У 1520-му Фернан Магеллан відкрив протоку між Атлантичним і Тихим океанами.

Свята та пам’ятні дати 21 жовтня

21 жовтня у світі – Всесвітній день йододефіциту.

Також сьогодні: День балаканини, День очищення віртуального робочого столу на комп’ютері, Міжнародний день начос.

21 жовтня в історії

21 жовтня 1520 року Фернан Магеллан під час першого й останнього в житті навколосвітнього плавання відкрив протоку між Атлантичним та Тихим океанами. Докладніше.

21 жовтня 1672 року народився гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик. Докладніше.

21 жовтня 1879 року Томас Едісон закінчив роботу над лампочкою розжарювання з вугільною ниткою, яка стала одним із найбільших винаходів XIX століття. Докладніше.

21 жовтня 1933 року ОУНівці у Львові на знак протесту проти Голодомору вбили начальника канцелярії радянського консульства (та чекіста) Алєксєя Майлова. Докладніше.

21 жовтня 1947 року в СРСР розпочалася операція “Запад” – одна з наймасовіших депортацій населення України до Сибіру та Казахстану. Докладніше.

21 жовтня 1950 року набули чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

21 жовтня 2023 року росіяни завдали удару по терміналу “Нової пошти” поблизу Коротича. На місці російська ракета С-300 вбила шестеро людей: 31-річного Олександра Темнікова; 30-річного Дмитра Герасічкіна; 21-річного Артема Акопова; 22-річного Олександра Біжанова; 28-річного Владислава Панкова та 23-річного Олексія Єрмолу. 17 людей отримали поранення, половина з них – тяжкі.

Два співробітники “НП” згодом померли в лікарні: 30 жовтня повідомили про смерть 25-річного Максима Єфременка, 3 листопада – 29-річного Євгена Циганка.

Російські пропагандисти традиційно спробували виправдати вбивство цивільних вигадками про перевезення “Новою поштою” боєприпасів та зброї для ЗСУ та нібито зберігання військових вантажів у приміщенні термінала. Компанія у відповідь опублікувала відео з приміщення термінала за хвилини до прильоту, на якому видно: у приміщенні жодної зброї, виключно посилки. Також виклали відео розвантаження автомобілів пошти.

Церковне свято

21 жовтня вшановують пам’ять преподобного Іларiона Великого. Це ранньохристиянський святий і чудотворець. Він жив у III – IV століттях. Іларіон народився поблизу міста Газа в Палестині. У віці 15 років жив зі святим Антонієм два місяці в пустелі. Після смерті батьків роздав успадкований маєток убогим, а сам повернувся в пустелю біля міста Маюма. Іларіон заснував перший у Палестині монастир. У 65 років святий відлюдник відправився до Єгипту. Там він знов-таки оселився в пустелі – неподалік Афродитополя. У часи правління імператора Юліана Відступника язичники знищили монастир Іларіона, а його самого хотіли вбити. Але він врятувався та згодом переселився до Сицилії. Там творив чудеса, зокрема врятував місто від затоплення. Помер Іларіон у поважному віці – 80 років – на Кіпрі.

Народні прикмети

Якщо 21 жовтня ясний день – буде швидке похолодання.

Якщо сонце червоне – чекайте на мороз.

Якщо 21 жовтня тепло, то надалі буде відлига.

Що не можна робити 21 жовтня

Не можна підіймати нічого з підлоги та землі – знайдена річ не принесе щастя.

День не підходить для того, щоб вирушати в дальню дорогу.