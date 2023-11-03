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Пробував ставати на ноги – у “Новій пошті” розповіли про померлого

Події 11:45   03.11.2023
Оксана Горун
Пробував ставати на ноги – у “Новій пошті” розповіли про померлого

29-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару РФ по “Новій пошті” 21 жовтня, у якийсь момент став почуватися краще. Але в нього раптово відмовили легені.

Євген майже два тижні боровся за життя. Його госпіталізували з важкими пораненнями та одразу підключили до апарату ШВЛ. Через декілька днів його стан покращився, він навіть пробував ставати на ноги. Проте в одну ніч легені перестали дихати та Євгена ввели в медикаментозний сон, з якого він вже не вийшов. Йому було 29“, – повідомили на сторінці “НП” у фейсбуці.

Євген Циганко став восьмою жертвою російської ракетної атаки по терміналу “Нової пошти” в Коротичі. Ще 15 людей отримали поранення. Семеро людей все ще перебувають у лікарні. За даними ХОВА, шість із них – у хірургії, ще один – у нейрохірургії. Стан пацієнтів стабільний.

Нагадаємо,  дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. Шість співробітників підприємства загинули на місці, ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 30 жовтня повідомили про смерть у лікарні ще одного співробітника “НП” – 25-річного Максима Єфременка. Раніше “Нова пошта” повідомила імена та вік усіх шести загиблих співробітників. Молодшому з них був 21 рік, старшому – 31.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 11:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару РФ по “Новій пошті” 21 жовтня, у якийсь момент став почуватися краще. Але в нього раптово відмовили легені".