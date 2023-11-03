Пробовал становиться на ноги — в «Новой почте» сообщили об умершем сотруднике

29-летний мужчина, пострадавший от ракетного удара РФ по «Новой почте» 21 октября, шел на поправку. Но у него внезапно отказали легкие.

«Евгений почти две недели боролся за жизнь. Его госпитализировали с тяжелыми ранениями и сразу подключили к аппарату ИВЛ.

Через несколько дней его состояние улучшилось, он даже пробовал становиться на ноги. Однако одной ночью легкие перестали дышать, и Евгения ввели в медикаментозный сон, из которого он уже не вышел. Ему было 29», — сообщили на странице «НП» в facebook.

Евгений Цыганко стал восьмой жертвой российской ракетной атаки по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Еще 15 человек получили ранения. Семь человек все еще находится в больнице. По данным ХОВА, шесть из них — в хирургии и один — в нейрохирургии. Состояние пациентов стабильное.

Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. Шесть сотрудников предприятия погибли на месте, еще 17 — получили ранения различной степени тяжести. 30 октября сообщили о смерти в больнице еще одного сотрудника «НП» — 25-летнего Максима Ефременко. Ранее «Новая почта» сообщила имена и возраст всех шести погибших сотрудников. Младшему из них был 21 год, старшему — 31.