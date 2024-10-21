Сегодня 21 октября: какой день в истории
21 октября год назад россияне нанесли удар по терминалу «Новой почты» вблизи Коротича, эта атака унесла жизни восьми человек. В 1947-м началась операция «Запад» — массовая депортация украинцев в Сибирь. В 1933-м в знак протеста против Голодомора ОУНовцы убили начальника канцелярии консульства СССР во Львове. В 1879-м Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. В 1672-м родился гетман Пилип Орлик. В 1520-м Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами.
Праздники и памятные даты 21 октября
21 октября в мире – Всемирный день йододефицита.
Также сегодня: День болтовни, День очистки виртуального рабочего стола на компьютере, Международный день начос.
21 октября в истории
21 октября 1520 года Фернан Магеллан во время первого и последнего в жизни кругосветного плавания открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами. Подробнее.
21 октября 1672 года родился гетман Войска Запорожского Пилип Орлик. Подробнее.
21 октября 1879 года Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, которая стала одним из величайших изобретений XIX века. Подробнее.
21 октября 1933 года ОУНовцы во Львове в знак протеста против Голодомора убили начальника канцелярии советского консульства (и чекиста) Алексея Майлова. Подробнее.
21 октября 1947 года в СССР началась операция «Запад» – одна из самых массовых депортаций населения Украины в Сибирь и Казахстан. Подробнее.
21 октября 1950 года вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.
21 октября 2023 года россияне нанесли удар по терминалу «Новой почты» вблизи Коротича. На месте российская ракета С- 300 убила шесть человек: 31-летнего Александра Темникова, 30-летнего Дмитрия Герасичкина, 21-летнего Артема Акопова, 22-летнего Александра Бижанова, 28-летнего Владислава Панкова и 23-летнего Алексея Ермолу. 17 людей получили ранения, половина из них — тяжелые.
Два сотрудника «НП» впоследствии скончались в больнице: 30 октября сообщили о смерти 25-летнего Максима Ефременко, 3 ноября – 29-летнего Евгения Цыганко.
Российские пропагандисты традиционно попытались оправдать убийство гражданских выдумками о перевозке «Новой почтой» боеприпасов и оружия для ВСУ и якобы хранения военных грузов в помещении терминала. Компания в ответ опубликовала видео из помещения терминала за минуты до прилета, на котором видно: в помещении никакого оружия, исключительно посылки. Также выложили видео разгрузки автомобилей почты.
Церковный праздник 21 октября
21 октября чтят память преподобного Иллариона Великого. Это раннехристианский святой и чудотворец. Он жил в ІІІ – ІV веках. Илларион родился вблизи города Газа в Палестине. В возрасте 15 лет жил со святым Антонием два месяца в пустыне. После смерти родителей раздал унаследованное имение убогим, а сам вернулся в пустыню у города Маюма. Илларион основал первый в Палестине монастырь. В 65 лет святой отшельник отправился в Египет. Там он опять-таки поселился в пустыне – недалеко от Афродитополя. Во времена правления императора Юлиана Отступника язычники уничтожили монастырь Иллариона, а его самого хотели убить. Но он спасся и впоследствии переселился на Сицилию. Там творил чудеса, в частности, спас город от затопления. Умер Илларион в почтенном возрасте – 80 лет – на Кипре.
Народные приметы
Если 21 октября ясный день – будет быстрое похолодание.
Если солнце красное – ждите мороз.
Если 21 октября тепло, то в дальнейшем будет оттепель.
Что нельзя делать 21 октября
Нельзя поднимать ничего с пола и земли – найденная вещь не принесет счастья.
День не подходит для того, чтобы отправляться в дальнюю дорогу.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 октября год назад россияне нанесли удар по терминалу «Новой почты» вблизи Коротича, эта атака унесла жизни восьми человек".