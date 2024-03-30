В Харькове полиция изъяла у торговцев сигареты на 160 тыс. грн

Сигареты без акцизных марок обнаружили на двух торговых точках в Немышлянском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Харьковские полицейские изъяли более 3 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога. Стоимость изъятых табачных изделий составляет более 160 тысяч гривен», — проинформировали в ГУНП.

По данным полиции, на территории Немышлянского района обнаружили два факта нарушения правил торговли табачными изделиями.

«В одной торговой точке полицейские изъяли 1368 пачек табачных изделий без марок акцизного налога на общую сумму 75 тысяч гривен, в другой – 1744 пачки на общую сумму более 87 тысяч гривен. В общей сложности правоохранители обнаружили и изъяли 3112 пачек сигарет, которые не имели акцизных марок», — отметили полицейские.

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На нарушителей составили админпротоколы. Им грозит штраф от 200 до 600 тысяч гривен с конфискацией товара и выручки.