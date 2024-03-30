У Харкові поліція вилучила у торговців цигарки на 160 тисяч гривень
Цигарки без акцизних марок виявили на двох торгових точках у Немишлянському районі, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Харківські поліцейські вилучили понад 3 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку. Вартість вилучених тютюнових виробів становить більш ніж 160 тисяч гривень”, – поінформували в ГУНП.
За даними поліції, на території Немишлянського району виявили два факти порушення правил торгівлі тютюновими виробами.
“В одній торговельній точці поліцейські вилучили 1368 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку на загальну суму 75 тисяч гривень, в іншій – 1744 пачки на загальну суму понад 87 тисяч гривень. Загалом правоохоронці виявили та вилучили 3112 пачок цигарок, які не мали акцизних марок”, – зазначили поліціянти.
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На порушників склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф від 200 до 600 тисяч гривень із конфіскацією товару та виторгу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: безакцизные сигареты, изъяли, новини Харкова, поліція, сигареты;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 12:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цигарки без акцизних марок виявили на двох торгових точках у Немишлянському районі, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".