Live
  • Сб 30.03.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

У Харкові поліція вилучила у торговців цигарки на 160 тисяч гривень

Події 12:09   30.03.2024
Оксана Горун
У Харкові поліція вилучила у торговців цигарки на 160 тисяч гривень

Цигарки без акцизних марок виявили на двох торгових точках у Немишлянському районі, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Харківські поліцейські вилучили понад 3 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку. Вартість вилучених тютюнових виробів становить більш ніж 160 тисяч гривень”, – поінформували в ГУНП.

За даними поліції, на території Немишлянського району виявили два факти порушення правил торгівлі тютюновими виробами.

“В одній торговельній точці поліцейські вилучили 1368 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку на загальну суму 75 тисяч гривень, в іншій – 1744 пачки на загальну суму понад 87 тисяч гривень. Загалом правоохоронці виявили та вилучили 3112 пачок цигарок, які не мали акцизних марок”, – зазначили поліціянти.

Читайте також: Контрафактних цигарок майже на мільйон гривень вилучили у Харківській області

На порушників склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф від 200 до 600 тисяч гривень із конфіскацією товару та виторгу.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Доба ДТП у Харкові: повідомили вже про третю аварію з постраждалими (фото)
Доба ДТП у Харкові: повідомили вже про третю аварію з постраждалими (фото)
30.03.2024, 13:09
Смертельна аварія у Харкові: загинула жінка
Смертельна аварія у Харкові: загинула жінка
30.03.2024, 12:30
Головні новини Харкова 30 березня: ситуація зі світлом у Харкові, вибух
Головні новини Харкова 30 березня: ситуація зі світлом у Харкові, вибух
30.03.2024, 12:23
У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)
У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)
30.03.2024, 12:19
У Харкові поліція вилучила у торговців цигарки на 160 тисяч гривень
У Харкові поліція вилучила у торговців цигарки на 160 тисяч гривень
30.03.2024, 12:09
У Харкові обмеження електрики на вихідних стали меншими – Кудрицький
У Харкові обмеження електрики на вихідних стали меншими – Кудрицький
30.03.2024, 11:01

Новини за темою:

20:48
300 літрів безакцизного алкоголю виявила поліція на Харківщині

Ви читали новину: «У Харкові поліція вилучила у торговців цигарки на 160 тисяч гривень»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цигарки без акцизних марок виявили на двох торгових точках у Немишлянському районі, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".