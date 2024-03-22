Контрафактних цигарок майже на мільйон гривень вилучили на Харківщині
На Харківщині викрили осіб, які виробляли та збували сигарети без марок акцизного збору, повідомили у Нацполіції.
Місцеві мешканці збували фальсифікований товар у Чугуївському районі під брендами відомих марок.
21 березня слідчі, оперативники та дільничні офіцери поліції Чугуївського районного управління провели одночасно 4 санкціоновані обшуки. Зокрема, за місцем знаходження “підпільного виробництва цигарок», складу, а також каналів збуту.
Поліцейські вилучили понад 8 тисяч пачок цигарок іноземних марок і чорнові записи, приладдя для виготовлення цигарок, гільзи для фасування та коробки з розсипним тютюном.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: акцизная марка, акцизный сбор, Нацполиция, сигарета, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 20:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили осіб, які виробляли та збували сигарети без марок акцизного збору, повідомили у Нацполіції. ".