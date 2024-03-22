Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Контрафактних цигарок майже на мільйон гривень вилучили на Харківщині

Події 20:53   22.03.2024
Оксана Якушко

На Харківщині викрили осіб, які виробляли та збували сигарети без марок акцизного збору, повідомили у Нацполіції.  

Місцеві мешканці збували фальсифікований товар у Чугуївському районі під брендами відомих марок.

21 березня слідчі, оперативники та дільничні офіцери поліції Чугуївського районного управління провели одночасно 4 санкціоновані обшуки. Зокрема, за місцем знаходження “підпільного виробництва цигарок», складу, а також каналів збуту.

Поліцейські вилучили понад 8 тисяч пачок цигарок іноземних марок і чорнові записи, приладдя для виготовлення цигарок, гільзи для фасування та коробки з розсипним тютюном.

Читайте також: Контрафактні спирт і коньяк на понад 3 млн грн викрили на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У суботу на Харківщині не ходитимуть електрички (список)
У суботу на Харківщині не ходитимуть електрички (список)
22.03.2024, 21:19
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
22.03.2024, 04:40
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
Контрафактних цигарок майже на мільйон гривень вилучили на Харківщині
Контрафактних цигарок майже на мільйон гривень вилучили на Харківщині
22.03.2024, 20:53
Укренерго: 30-40% харків’ян уже зі світлом, чому складно заживити місто
Укренерго: 30-40% харків’ян уже зі світлом, чому складно заживити місто
22.03.2024, 20:44
ТЕЦ у Харкові практично зруйнована – Терехов
ТЕЦ у Харкові практично зруйнована – Терехов
22.03.2024, 17:03

Новини за темою:


Ви читали новину: «Контрафактних цигарок майже на мільйон гривень вилучили на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 20:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили осіб, які виробляли та збували сигарети без марок акцизного збору, повідомили у Нацполіції.  ".