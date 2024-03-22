Контрафактних цигарок майже на мільйон гривень вилучили на Харківщині

На Харківщині викрили осіб, які виробляли та збували сигарети без марок акцизного збору, повідомили у Нацполіції.

Місцеві мешканці збували фальсифікований товар у Чугуївському районі під брендами відомих марок.

21 березня слідчі, оперативники та дільничні офіцери поліції Чугуївського районного управління провели одночасно 4 санкціоновані обшуки. Зокрема, за місцем знаходження “підпільного виробництва цигарок», складу, а також каналів збуту.

Поліцейські вилучили понад 8 тисяч пачок цигарок іноземних марок і чорнові записи, приладдя для виготовлення цигарок, гільзи для фасування та коробки з розсипним тютюном.