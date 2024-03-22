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Контрафактных сигарет почти на миллион гривен изъяли в Харьковской области

Происшествия 20:53   22.03.2024
Оксана Якушко

В Харьковской области разоблачили лиц, которые производили и сбывали сигареты без марок акцизного сбора, сообщили в Нацполиции.

Местные жители сбывали поддельный товар в Чугуевском районе под брендами известных марок.
21 марта следователи, оперативники и участковые офицеры полиции Чугуевского районного управления провели одновременно 4 санкционированных обыска. В частности, по месту нахождения «подпольного производства сигарет», склада, а также каналов сбыта.

Полицейские изъяли более 8 тысяч пачек сигарет иностранных марок и черновые записи, принадлежности для изготовления сигарет, гильзы для фасовки и коробки с рассыпным табаком.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 20:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили лиц, которые производили и сбывали сигареты без марок акцизного сбора, сообщили в Нацполиции.".