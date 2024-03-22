Контрафактных сигарет почти на миллион гривен изъяли в Харьковской области

В Харьковской области разоблачили лиц, которые производили и сбывали сигареты без марок акцизного сбора, сообщили в Нацполиции.

Местные жители сбывали поддельный товар в Чугуевском районе под брендами известных марок.

21 марта следователи, оперативники и участковые офицеры полиции Чугуевского районного управления провели одновременно 4 санкционированных обыска. В частности, по месту нахождения «подпольного производства сигарет», склада, а также каналов сбыта.

Полицейские изъяли более 8 тысяч пачек сигарет иностранных марок и черновые записи, принадлежности для изготовления сигарет, гильзы для фасовки и коробки с рассыпным табаком.