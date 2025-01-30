Дедушка-переселенец потерялся в Харькове: женщина вызвала копов
Днем 30 января неравнодушная женщина сообщила полицейским, что на улице Биологической в Харькове находится пожилой мужчина, который потерялся.
Прибыв на место вызова, правоохранители выяснили, что переселенец из другой области заблудился и оказался на остановке общественного транспорта, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В ходе беседы с мужчиной копы узнали его адрес и отвезли домой. Там дедушку ждали близкие люди.
Патрульные призывают не оставаться равнодушными и немедленно сообщать на номер 102 при обнаружении человека, который потерялся или нуждается в помощи.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 20:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 января неравнодушная женщина сообщила полицейским, что на улице Биологической в Харькове находится пожилой мужчина, который потерялся".