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Дедушка-переселенец потерялся в Харькове: женщина вызвала копов

Общество 20:48   30.01.2025
Елена Нагорная
Дедушка-переселенец потерялся в Харькове: женщина вызвала копов

Днем 30 января неравнодушная женщина сообщила полицейским, что на улице Биологической в Харькове находится пожилой мужчина, который потерялся.

Прибыв на место вызова, правоохранители выяснили, что переселенец из другой области заблудился и оказался на остановке общественного транспорта, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В ходе беседы с мужчиной копы узнали его адрес и отвезли домой. Там дедушку ждали близкие люди.

Патрульные призывают не оставаться равнодушными и немедленно сообщать на номер 102 при обнаружении человека, который потерялся или нуждается в помощи.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 20:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 января неравнодушная женщина сообщила полицейским, что на улице Биологической в Харькове находится пожилой мужчина, который потерялся".