Дедушка-переселенец потерялся в Харькове: женщина вызвала копов

Днем 30 января неравнодушная женщина сообщила полицейским, что на улице Биологической в Харькове находится пожилой мужчина, который потерялся.

Прибыв на место вызова, правоохранители выяснили, что переселенец из другой области заблудился и оказался на остановке общественного транспорта, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В ходе беседы с мужчиной копы узнали его адрес и отвезли домой. Там дедушку ждали близкие люди.

Патрульные призывают не оставаться равнодушными и немедленно сообщать на номер 102 при обнаружении человека, который потерялся или нуждается в помощи.