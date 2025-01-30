Злостный домашний тиран может сесть в тюрьму на Харьковщине: что он сделал

40-летнему мужчине сообщили о подозрении по ст. 390-1 УКУ (невыполнение ограничительных мер для обидчиков). Правоохранители настаивают, что он неоднократно совершал насилие в отношении своей сожительницы.

Мужчина в прошлом году уже привлекался к ответственности за домашнее насилие, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В январе он получил административный протокол, в мае — подозрение в нанесении умышленных легких телесных повреждений, а в августе — подозрение за домашнее насилие.

Суд назначил мужчине 240 часов общественных работ и одновременно запретил ему находиться в месте совместного проживания с потерпевшей в течение трех месяцев. Однако обидчик нарушил временные ограничения.

Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.