Злостный домашний тиран может сесть в тюрьму на Харьковщине: что он сделал
40-летнему мужчине сообщили о подозрении по ст. 390-1 УКУ (невыполнение ограничительных мер для обидчиков). Правоохранители настаивают, что он неоднократно совершал насилие в отношении своей сожительницы.
Мужчина в прошлом году уже привлекался к ответственности за домашнее насилие, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В январе он получил административный протокол, в мае — подозрение в нанесении умышленных легких телесных повреждений, а в августе — подозрение за домашнее насилие.
Суд назначил мужчине 240 часов общественных работ и одновременно запретил ему находиться в месте совместного проживания с потерпевшей в течение трех месяцев. Однако обидчик нарушил временные ограничения.
Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летнему мужчине сообщили о подозрении по ст. 390-1 УКУ. Правоохранители настаивают, что он неоднократно совершал насилие в отношении своей сожительницы.".