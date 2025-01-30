Злісний домашній тиран може сісти у тюрму на Харківщині: що він зробив
40-річному чоловікові повідомили про підозру за ст. 390-1 ККУ (невиконання обмежувальних заходів для кривдників). Правоохоронці наполягають, що він неодноразово чинив насильство щодо своєї співмешканки.
Чоловік торік вже притягався до відповідальності за домашнє насильство, розповідають у ГУ Нацполіції Харківської області.
У січні він отримав адміністративний протокол, у травні – підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень, а у серпні – підозру за домашнє насильство.
Суд призначив чоловікові 240 годин громадських робіт та одночасно заборонив йому перебувати у місці спільного проживання з потерпілою протягом трьох місяців. Проте кривдник порушив тимчасові обмеження.
Тепер чоловікові загрожує до двох років тюрми.
Читайте також: Штрафи не зупинили: харків’янину «світить» тюрма за знущання з матері
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнее насилие, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Злісний домашній тиран може сісти у тюрму на Харківщині: що він зробив»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 18:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річному чоловікові повідомили про підозру за ст. 390-1 ККУ. Правоохоронці наполягають, що він неодноразово чинив насильство щодо своєї співмешканки".