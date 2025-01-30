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Злісний домашній тиран може сісти у тюрму на Харківщині: що він зробив

Суспільство 18:55   30.01.2025
Олена Нагорна
Злісний домашній тиран може сісти у тюрму на Харківщині: що він зробив

40-річному чоловікові повідомили про підозру за ст. 390-1 ККУ (невиконання обмежувальних заходів для кривдників). Правоохоронці наполягають, що він неодноразово чинив насильство щодо своєї співмешканки.

Чоловік торік вже притягався до відповідальності за домашнє насильство, розповідають у ГУ Нацполіції Харківської області.

У січні він отримав адміністративний протокол, у травні – підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень, а у серпні – підозру за домашнє насильство.

Суд призначив чоловікові 240 годин громадських робіт та одночасно заборонив йому перебувати у місці спільного проживання з потерпілою протягом трьох місяців. Проте кривдник порушив тимчасові обмеження.

Тепер чоловікові загрожує до двох років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Злісний домашній тиран може сісти у тюрму на Харківщині: що він зробив»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 18:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річному чоловікові повідомили про підозру за ст. 390-1 ККУ. Правоохоронці наполягають, що він неодноразово чинив насильство щодо своєї співмешканки".