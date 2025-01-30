Дідусь-переселенець загубився у Харкові: жінка викликала копів
Вдень 30 січня небайдужа жінка повідомила поліцейським, що на вулиці Біологічній у Харкові знаходиться літній чоловік, який загубився.
Прибувши на місце виклику, правоохоронці з’ясували, що переселенець з іншої області заблукав та опинився на зупинці громадського транспорту, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
У ході бесіди з чоловіком копи дізналися його адресу та відвезли додому. Там на дідуся чекали близькі люди.
Патрульні закликають не залишатися байдужими й негайно повідомляти номер 102 при виявленні людини, яка загубилася або потребує допомоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 20:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 30 січня небайдужа жінка повідомила поліцейським, що на вулиці Біологічній у Харкові знаходиться літній чоловік, який загубився.".