Дідусь-переселенець загубився у Харкові: жінка викликала копів

Вдень 30 січня небайдужа жінка повідомила поліцейським, що на вулиці Біологічній у Харкові знаходиться літній чоловік, який загубився.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці з’ясували, що переселенець з іншої області заблукав та опинився на зупинці громадського транспорту, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

У ході бесіди з чоловіком копи дізналися його адресу та відвезли додому. Там на дідуся чекали близькі люди.

Патрульні закликають не залишатися байдужими й негайно повідомляти номер 102 при виявленні людини, яка загубилася або потребує допомоги.