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Дідусь-переселенець загубився у Харкові: жінка викликала копів

Суспільство 20:48   30.01.2025
Олена Нагорна
Дідусь-переселенець загубився у Харкові: жінка викликала копів

Вдень 30 січня небайдужа жінка повідомила поліцейським, що на вулиці Біологічній у Харкові знаходиться літній чоловік, який загубився.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці з’ясували, що переселенець з іншої області заблукав та опинився на зупинці громадського транспорту, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

У ході бесіди з чоловіком копи дізналися його адресу та відвезли додому. Там на дідуся чекали близькі люди.

Патрульні закликають не залишатися байдужими й негайно повідомляти номер 102 при виявленні людини, яка загубилася або потребує допомоги.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 20:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 30 січня небайдужа жінка повідомила поліцейським, що на вулиці Біологічній у Харкові знаходиться літній чоловік, який загубився.".