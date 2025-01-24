50-річного священника судитимуть у Харкові: підозрюють в роботі на РФ

Харківські правоохоронці передали до суду справу 50-річного священнослужителя, який, за даними слідства шпигував за технікою українських військових.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, настоятель одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який є громадянином РФ, не пізніше липня налагодив контакт зі співробітником російської спецслужби.

«Від нього обвинувачений отримав завдання щодо збору даних про переміщення військової техніки і особового складу українських захисників залізною дорогою по території Харківщини», – зазначили у прокуратурі.

До такої «діяльності» священник залучив свого знайомого, який працює в «Укрзалізниці» і мав доступ до бази даних транспортного підприємства, встановили правоохоронці. Зокрема, спільник фігуранта мав інформацію про час відправки і прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку і особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

«Залізничник передавав ці відомості священнослужителю, а той, у свою чергу, надсилав дані російському куратору у вигляді позначок на ґугл-мапах. Спілкуючись між собою, співробітник залізниці та настоятель вживали заходів для конспірації — використовували шифр, регулярно видаляли листування тощо», – додали в прокуратурі.

Обох фігурантів викрили. На суд священник очікує, перебуваючи під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Справу залізничника також передали до суду. Йому «світить» 15 років ув’язнення. Він також перебуває зараз у СІЗО.