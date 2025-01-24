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50-летнего священника будут судить в Харькове: подозревают в работе на РФ

Общество 14:16   24.01.2025
Виктория Яковенко
50-летнего священника будут судить в Харькове: подозревают в работе на РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители передали в суд дело 50-летнего священнослужителя, который, по данным следствия, шпионил за техникой украинских военных.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, настоятель одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), являющийся гражданином РФ, не позднее июля наладил контакт с сотрудником российской спецслужбы.

«От него обвиняемый получил задание по сбору данных о перемещении военной техники и личного состава украинских защитников по железной дороге по территории Харьковщины», — отметили в прокуратуре.

К такой «деятельности» священник привлек своего знакомого, работающего в «Укрзалізниці» и имеющего доступ к базе данных транспортного предприятия, установили правоохранители. В частности, у сообщника фигуранта была информация о времени отправки и прибытия, маршрутах перемещения поездов, которые перевозят военную технику и личный состав ВСУ на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

«Железнодорожник передавал эти сведения священнослужителю, а тот, в свою очередь, посылал данные российскому куратору в виде отметок на гугл-картах. Общаясь между собой, сотрудник железной дороги и настоятель принимали меры для конспирации – использовали шифр, регулярно удаляли переписку и т.д.», — добавили в прокуратуре.

Обоих фигурантов разоблачили. На суд священник ожидает, находясь под стражей. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дело железнодорожника также передали в суд. Ему «светит» 15 лет заключения. Он также находится сейчас в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело 50-летнего священнослужителя, который, по данным следствия, шпионил за техникой украинских военных.".