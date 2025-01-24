50-летнего священника будут судить в Харькове: подозревают в работе на РФ
Харьковские правоохранители передали в суд дело 50-летнего священнослужителя, который, по данным следствия, шпионил за техникой украинских военных.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, настоятель одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), являющийся гражданином РФ, не позднее июля наладил контакт с сотрудником российской спецслужбы.
«От него обвиняемый получил задание по сбору данных о перемещении военной техники и личного состава украинских защитников по железной дороге по территории Харьковщины», — отметили в прокуратуре.
К такой «деятельности» священник привлек своего знакомого, работающего в «Укрзалізниці» и имеющего доступ к базе данных транспортного предприятия, установили правоохранители. В частности, у сообщника фигуранта была информация о времени отправки и прибытия, маршрутах перемещения поездов, которые перевозят военную технику и личный состав ВСУ на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей.
«Железнодорожник передавал эти сведения священнослужителю, а тот, в свою очередь, посылал данные российскому куратору в виде отметок на гугл-картах. Общаясь между собой, сотрудник железной дороги и настоятель принимали меры для конспирации – использовали шифр, регулярно удаляли переписку и т.д.», — добавили в прокуратуре.
Обоих фигурантов разоблачили. На суд священник ожидает, находясь под стражей. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Дело железнодорожника также передали в суд. Ему «светит» 15 лет заключения. Он также находится сейчас в СИЗО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: священник, судить, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело 50-летнего священнослужителя, который, по данным следствия, шпионил за техникой украинских военных.".