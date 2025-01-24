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Предателем оказался бывший коп: 12 лет тюрьмы получил полицейский из Купянска

Происшествия 11:48   24.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Предателем оказался бывший коп: 12 лет тюрьмы получил полицейский из Купянска

К 12 годам тюрьмы приговорили 31-летнего жителя Харьковщины, отметили в облпрокуратуре.

«Прокуроры доказали, что во время оккупации г. Купянск местный житель добровольно вступил в должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», – добавили в прокуратуре.

До начала полномасштабной войны мужчина работал полицейским. Однако потом его уволили и на момент оккупации города подсудимый оказался безработным. А после вторжения врага он решил сотрудничать с РФ.

«Коллаборант совершал пропускной режим на российских блокпостах, расположенных на территории г. Купянск и Купянского района, проводил проверки по заявлениям местных жителей о совершении уголовных правонарушений. Документально фигурант оформлял все в соответствии с российским законодательством», – отмечают правоохранители.

За это в месяц он получал в среднем 50 тысяч рублей.

«Поскольку осужденный пока скрывается от украинского правосудия на территории России, срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания. Пока он уклоняется от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, сроки давности останавливаются. Осужденный находится в розыске», – акцентировали в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 11:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 12 годам тюрьмы приговорили 31-летнего жителя Харьковщины, отметили в облпрокуратуре.".