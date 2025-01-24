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Выдавала паспорта РФ за 40 тысяч рублей: подозревают жительницу Купянска

Происшествия 11:05   24.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Выдавала паспорта РФ за 40 тысяч рублей: подозревают жительницу Купянска

В работе на врага подозревают 51-летнюю жительницу Купянска, пишут в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, после оккупации города женщина добровольно захотела работать на врага.

«Она вступила в должность «исполняющего обязанности инспектора отдела миграционной службы». Коллаборантка принимала от людей документы для оформления гражданства России и предоставляла соответствующие консультации», – уточнили в прокуратуре.

За это женщина ежемесячно получала более 40 тысяч рублей.

«Выбор «работы» был не случайным, потому что до прихода «русского мира» женщина работала главным специалистом в местном отделе миграционной службы, поэтому имела опыт в этой сфере», – отметили правоохранители.

Перед деоккупацией женщина сбежала в РФ, теперь ее готовятся объявить в розыск. Вероятной предательнице уже объявили подозрение, добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе на врага подозревают 51-летнюю жительницу Купянска, пишут в Харьковской областной прокуратуре.".