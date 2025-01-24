Выдавала паспорта РФ за 40 тысяч рублей: подозревают жительницу Купянска
В работе на врага подозревают 51-летнюю жительницу Купянска, пишут в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, после оккупации города женщина добровольно захотела работать на врага.
«Она вступила в должность «исполняющего обязанности инспектора отдела миграционной службы». Коллаборантка принимала от людей документы для оформления гражданства России и предоставляла соответствующие консультации», – уточнили в прокуратуре.
За это женщина ежемесячно получала более 40 тысяч рублей.
«Выбор «работы» был не случайным, потому что до прихода «русского мира» женщина работала главным специалистом в местном отделе миграционной службы, поэтому имела опыт в этой сфере», – отметили правоохранители.
Перед деоккупацией женщина сбежала в РФ, теперь ее готовятся объявить в розыск. Вероятной предательнице уже объявили подозрение, добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, предательница, прокуратура, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе на врага подозревают 51-летнюю жительницу Купянска, пишут в Харьковской областной прокуратуре.".