Выдавала паспорта РФ за 40 тысяч рублей: подозревают жительницу Купянска

В работе на врага подозревают 51-летнюю жительницу Купянска, пишут в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, после оккупации города женщина добровольно захотела работать на врага.

«Она вступила в должность «исполняющего обязанности инспектора отдела миграционной службы». Коллаборантка принимала от людей документы для оформления гражданства России и предоставляла соответствующие консультации», – уточнили в прокуратуре.

За это женщина ежемесячно получала более 40 тысяч рублей.

«Выбор «работы» был не случайным, потому что до прихода «русского мира» женщина работала главным специалистом в местном отделе миграционной службы, поэтому имела опыт в этой сфере», – отметили правоохранители.

Перед деоккупацией женщина сбежала в РФ, теперь ее готовятся объявить в розыск. Вероятной предательнице уже объявили подозрение, добавили в прокуратуре.