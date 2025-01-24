Видавала паспорти РФ за 40 тисяч рублів: підозрюють мешканку Куп’янська
У роботі на ворога підозрюють 51-річну мешканку Куп’янська, пишуть у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, після окупації міста жінка добровільно захотіла працювати на ворога.
“Вона обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора отдела миграционной службы». Колаборантка приймала від людей документи для оформлення громадянства рф та надавала відповідні консультації”, – уточнили у прокуратурі.
За це жінка щомісяця отримувала понад 40 тисяч рублів.
“Вибір «роботи» був невипадковим, бо до приходу «русского мира» жінка працювала головним спеціалістом у місцевому відділі міграційної служби, тому мала досвід у цій сфері”, – зазначили правоохоронці.
Перед деокупацією жінка втекла до РФ, тепер її готуються оголосити у розшук. Ймовірній зрадниці вже оголосили підозру, додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 11:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі на ворога підозрюють 51-річну мешканку Куп’янська, пишуть у Харківській обласній прокуратурі.".