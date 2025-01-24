Зрадником виявився екскоп: 12 років тюрми отримав поліцейський із Куп’янська
До 12 років ув’язнення засудили 31-річного мешканця Харківщини, зазначили в облпрокуратурі.
“Прокурори довели, що під час окупації м. Купʼянськ місцевий мешканець добровільно обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области“, – додали у прокуратурі.
До початку повномасштабної війни чоловік працював поліцейським. Однак потім його звільнили і на момент окупації міста підсудний виявився безробітним. А після вторгнення ворога він вирішив співпрацювати із РФ.
“Колаборант здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянськ та Купʼянського району, проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. Документально фігурант оформлював все у відповідності до російського законодавства”, – наголошують правоохоронці.
За це за місяць він отримував у середньому 50 тисяч рублів.
“Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку”, – наголосили в прокуратурі.
Читайте також: Видавала паспорти РФ за 40 тисяч рублів: підозрюють мешканку Куп’янська
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: колаборант, куп'янск, предатель, рф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зрадником виявився екскоп: 12 років тюрми отримав поліцейський із Куп’янська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 11:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 12 років ув’язнення засудили 31-річного мешканця Харківщини, зазначили в облпрокуратурі.".