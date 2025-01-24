Зрадником виявився екскоп: 12 років тюрми отримав поліцейський із Куп’янська

До 12 років ув’язнення засудили 31-річного мешканця Харківщини, зазначили в облпрокуратурі.

“Прокурори довели, що під час окупації м. Купʼянськ місцевий мешканець добровільно обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области“, – додали у прокуратурі.

До початку повномасштабної війни чоловік працював поліцейським. Однак потім його звільнили і на момент окупації міста підсудний виявився безробітним. А після вторгнення ворога він вирішив співпрацювати із РФ.

“Колаборант здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянськ та Купʼянського району, проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. Документально фігурант оформлював все у відповідності до російського законодавства”, – наголошують правоохоронці.

За це за місяць він отримував у середньому 50 тисяч рублів.

“Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку”, – наголосили в прокуратурі.