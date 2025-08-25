Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ

Происшествия 19:14   25.08.2025
Оксана Якушко
Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ

Священнослужителю Харьковщины объявили подозрение за пророссийскую пропаганду, сообщила областная прокуратура.

Священнослужитель из Купянского района дал интервью российскому СМИ, где рассказывал, что в Украине якобы идет не война, а «внутренний конфликт», подчеркивал тезис о «едином народе» и «общей истории и советском прошлом» украинцев и россиян, что является типичным приемом российской пропаганды.

Священник также оправдывал действия российских военных, замалчивал их военные преступления и переводил ответственность за обстрелы и разрушения на ВСУ.

Прокуроры заочно сообщили о подозрении 56-летнему мужчине в глорифификации российской армии и представлении российской агрессии как «внутреннего гражданского конфликта» в СМИ.
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Читайте также: Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 17:39
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
25.08.2025, 14:21
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
25.08.2025, 12:02
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ
Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ
25.08.2025, 19:14
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
25.08.2025, 19:47

Новости по теме:

09:20
Погиб мужчина, пострадали женщины – фото с места ударов по Купянщине
21:01
На Купянщину скинули четыре ФАБа и не только: погиб мужчина (фото)
17:41
Еще из семи населенных пунктов Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
16:42
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
08:50
Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 19:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Священнослужителю Харьковщины объявили подозрение за пророссийскую пропаганду, сообщила областная прокуратура.".