Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ

Священнослужителю Харьковщины объявили подозрение за пророссийскую пропаганду, сообщила областная прокуратура.

Священнослужитель из Купянского района дал интервью российскому СМИ, где рассказывал, что в Украине якобы идет не война, а «внутренний конфликт», подчеркивал тезис о «едином народе» и «общей истории и советском прошлом» украинцев и россиян, что является типичным приемом российской пропаганды.

Священник также оправдывал действия российских военных, замалчивал их военные преступления и переводил ответственность за обстрелы и разрушения на ВСУ.

Прокуроры заочно сообщили о подозрении 56-летнему мужчине в глорифификации российской армии и представлении российской агрессии как «внутреннего гражданского конфликта» в СМИ.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.