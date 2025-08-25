Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ
Священнослужителю Харьковщины объявили подозрение за пророссийскую пропаганду, сообщила областная прокуратура.
Священнослужитель из Купянского района дал интервью российскому СМИ, где рассказывал, что в Украине якобы идет не война, а «внутренний конфликт», подчеркивал тезис о «едином народе» и «общей истории и советском прошлом» украинцев и россиян, что является типичным приемом российской пропаганды.
Священник также оправдывал действия российских военных, замалчивал их военные преступления и переводил ответственность за обстрелы и разрушения на ВСУ.
Прокуроры заочно сообщили о подозрении 56-летнему мужчине в глорифификации российской армии и представлении российской агрессии как «внутреннего гражданского конфликта» в СМИ.
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
