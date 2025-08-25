Священник з Харківщини прославляв армію РФ в інтерв’ю російських ЗМІ
Священнослужителю Харківщини оголосили підозру за проросійську пропаганду, повідомила обласна прокуратура.
Священнослужитель з Купʼянського району дав інтерв’ю російському ЗМІ, де розповідав, що в Україні нібито триває не війна, а «внутрішній конфлікт», наголошував на тезі про «єдиний народ» та «спільну історію і радянське минуле» українців і росіян, що є типовим способом російської пропаганди для виправдання окупації.
Священник також виправдовував дії російських військових, замовчував їхні воєнні злочини, і перекладав відповідальність за обстріли й руйнування на ЗСУ.
Прокурори заочно повідомили про підозру 56-річному чоловіку у глорифікації російської армії та представленні російської агресії як «внутрішнього громадянського конфлікту» у ЗМІ.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
Читайте також: Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, священник, священнослужитель, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Священник з Харківщини прославляв армію РФ в інтерв’ю російських ЗМІ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 19:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Священнослужителю Харківщини оголосили підозру за проросійську пропаганду, повідомила обласна прокуратура.".