Священник з Харківщини прославляв армію РФ в інтерв’ю російських ЗМІ

Священнослужителю Харківщини оголосили підозру за проросійську пропаганду, повідомила обласна прокуратура.

Священнослужитель з Купʼянського району дав інтерв’ю російському ЗМІ, де розповідав, що в Україні нібито триває не війна, а «внутрішній конфлікт», наголошував на тезі про «єдиний народ» та «спільну історію і радянське минуле» українців і росіян, що є типовим способом російської пропаганди для виправдання окупації.

Священник також виправдовував дії російських військових, замовчував їхні воєнні злочини, і перекладав відповідальність за обстріли й руйнування на ЗСУ.

Прокурори заочно повідомили про підозру 56-річному чоловіку у глорифікації російської армії та представленні російської агресії як «внутрішнього громадянського конфлікту» у ЗМІ.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.