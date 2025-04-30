Сегодня 30 апреля: какой праздник и день в истории

30 апреля – День пограничника Украины. В этот день в 2023-м в Харькове открыли для посетителей зоопарк, закрытый ранее из-за вторжения РФ. В 2018-м в Украине вместо АТО ввели режим ООС. В 1986-м советская пресса впервые сообщила о катастрофе на ЧАЭС. В 1975-м падением Сайгона завершилась Вьетнамская война. В 1945-м покончили с собой Гитлер и Ева Браун. В 1901-м в этот день родился Семен Кузнец – Нобелевский лауреат, который учился в Харькове. В 1878-м Луи Пастер выступил с докладом в парижской Академии естественных наук, заложив основы асептики. В 1789-м дал президентскую присягу первый президент США Джордж Вашингтон.

Праздники и памятные даты 30 апреля

30 апреля – День пограничника Украины.

В мире – Всемирный день мобильности и доступности.

Также сегодня: Международный день джаза, Международный день осведомленности о шуме, День прически, Вальпургиева ночь (отмечают язычники в ночь с 30 апреля на 1 мая).

В последнюю среду апреля отмечают: День джинсов или День денима, Международный день собаки-поводыря, Всемирный день канцелярских товаров (оба отмечают в последнюю среду апреля).

30 апреля в истории

30 апреля 1789 года первый президент США Джордж Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Вашингтон стал единственным президентом в истории Штатов, избранным единогласно. Подробнее.

30 апреля 1877 года французский поэт и изобретатель Шарль Кро передал Академии наук описание «палефона» – первого аппарата для записи и воспроизведения речи. Подробнее.

30 апреля 1878 года французский микробиолог Луи Пастер выступил со своим знаменитым докладом в парижской Академии естественных наук, заложив основы асептики. Подробнее.

30 апреля 1901 года родился Семен Кузнец (Саймон Смит) – лауреат Нобелевской премии, чья жизнь связана с Харьковом. Подробнее.

30 апреля 1945 года совершили двойное самоубийство немецкий фюрер Адольф Гитлер и его на тот момент уже жена Ева Браун. Подробнее.

30 апреля 1975 года произошло падение Сайгона, завершившее Вьетнамскую войну. Сайгон (современное название – Хошимин) был столицей Южного Вьетнама (условно демократической части страны, длительно поддерживаемой армией США). Американские войска из Вьетнама вывели еще в 1973-м после подписания Парижского соглашения о прекращении огня. Огонь, впрочем, ожидаемо прекратился ненадолго. В первые дни 1974-го боевые действия во Вьетнаме возобновились. А через год, в январе 1975-го северовьетнамские войска захватили одну из провинций Южного Вьетнама, откровенно нарушив Парижское соглашение. Уже в марте они начали полномасштабное вторжение в Южный Вьетнам. Несмотря на прогнозы военных аналитиков, считавших, что Юг будет сопротивляться гораздо дольше, события разворачивались стремительно. Уже 29 апреля Народная армия Вьетнама (регулярные войска Северного Вьетнама) и Вьетконг (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама – по сути, местные партизаны) начали свое последнее наступление на Сайгон. Одновременно из столицы проводили масштабную эвакуацию американских дипломатов, остатков военнослужащих и спецслужб, а также десятков тысяч местных гражданских, работавших на правительство Южного Вьетнама. Это была самая большая эвакуация с участием вертолетов в истории.

К полудню следующего дня северовьетнамские силы заняли важные пункты города и подняли флаг над президентским дворцом Южного Вьетнама. В дальнейшем, после переходного периода, 2 июля 1976-го официально заявили о воссоединении страны – она стала Социалистической Республикой Вьетнам, которой и остается до сих пор. Что касается Сайгона, то в день объединения страны его переименовали – в честь Хо Ши Мина – революционера, многолетнего лидера вьетнамских коммунистов, а также бывшего премьер-министра и президента Северного Вьетнама (до завершения войны он не дожил, умер в 1969-м).

30 апреля 1986 года советская пресса впервые сообщила о катастрофе на ЧАЭС. Небольшой материал появился на страницах издания «Правда». Подробнее.

30 апреля 2018 года в 14:00 в Украине согласно решению СНБО и указу президента началась Операция Объединенных сил. Подробнее.

30 апреля 2023 года в Харькове почти через год после начала российского вторжения вновь заработал для посетителей городской зоопарк.

Церковный праздник 30 апреля

30 апреля – чтят память апостола Иакова Зеведеева. Подробнее.

Народные приметы

Если утром пошел дождь, то день будет ясным.

Если у вишни летают пчелы, то будет много ягод.

Если пчелы летают большими стаями – меда будет мало, а если летают поодиночке – будет хороший урожай меда.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя отправляться в дальний путь.

Нельзя вспоминать старые обиды.