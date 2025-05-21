Работник РТЦК, ударивший учителя в Харькове, получил подозрение — полиция

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что сообщили о подозрении работнику РТЦК и СП, ударившему мужчину во время проверки документов.

«Установлено, что инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных. В ходе общения с местным жителем между ним и одним из работников территориального центра комплектования и социальной поддержки возник словесный конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил мужчину», — отметили правоохранители.

К копам с заявлением обратился местный учитель истории.

Полицейские отмечают, что возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Если вину работника РТЦК докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

На событие отреагировал мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что пострадал харьковский учитель истории, прав человека, Защиты Отечества и классный руководитель 8 класса. Терехов подчеркнул: у мужчины было законное право на бронь. Мэр призвал правоохранителей «провести полное расследование и наказать виновного».

Представительница Харьковского ОТЦК и СП Елена Родина в комментарии «Укринформу» сообщила, что отстранили своего сотрудника от оповещения.