Терехов: 12 дней в Харькове гасили пожар на предприятии, которое атаковала РФ
На предприятии в Киевском районе, которое пострадало в результате вражеского удара 7 июня, сегодня окончательно потушили пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Работы по его тушению длились 12 дней, на месте пожара работали ГСЧС, была привлечена коммунальная техника. В результате удара несколько дней продолжалась поисковая операция, из-под обломков достали шесть тел погибших людей», — уточнил Терехов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили: к тушению были привлечены верхолазы, кинологи, специальная тяжелая инженерная техника.
«В результате удара развернулась масштабная поисковая операция с привлечением спасателей из других областей Украины», — добавили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.
Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, пожары, преприятие, тела;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На предприятии в Киевском районе, которое пострадало в результате вражеского удара 7 июня, сегодня окончательно потушили пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.".