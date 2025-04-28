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Вблизи дач на Чугуевщине пилили деревья: лесоруба поймали, что ему грозит

Происшествия 19:03   28.04.2025
Елена Нагорная
Вблизи дач на Чугуевщине пилили деревья: лесоруба поймали, что ему грозит

О подозрении в незаконной вырубке деревьев правоохранители сообщили 40-летнему жителю Чугуевской громады Харьковской области.

Как установило следствие, с помощью бензопилы мужчина срезал 16 кленов вблизи одного из местных садовых товариществ, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Когда мужчина погрузил древесину в прицеп автомобиля, его разоблачили правоохранители. Своими действиями, информируют в полиции, злоумышленник нанес государству материальный ущерб в более 32 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная рубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в незаконной вырубке деревьев правоохранители сообщили 40-летнему жителю Чугуевской громады.".