Вблизи дач на Чугуевщине пилили деревья: лесоруба поймали, что ему грозит

О подозрении в незаконной вырубке деревьев правоохранители сообщили 40-летнему жителю Чугуевской громады Харьковской области.

Как установило следствие, с помощью бензопилы мужчина срезал 16 кленов вблизи одного из местных садовых товариществ, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Когда мужчина погрузил древесину в прицеп автомобиля, его разоблачили правоохранители. Своими действиями, информируют в полиции, злоумышленник нанес государству материальный ущерб в более 32 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная рубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении.

Читайте также: За неделю на Харьковщине выгорели более 200 га лесов и полей