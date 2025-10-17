Сегодня 17 октября 2025: какой праздник и день в истории

17 октября 1990 года участники революции на граните завершили голодовку, добившись от Верховной Рады постановления о выполнении их требований. В 1979-м Мать Тереза ​​получила Нобелевскую премию мира. В 1933-м Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии. В 1659-м гетман Юрий Хмельницкий подписал Переяславские статьи с московитами. В 1113-м завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Праздники и памятные даты 17 октября

17 октября в мире – Международный день борьбы за ликвидацию бедности.

Также сегодня: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Всемирный день травм, День яркой одежды.

17 октября в истории

17 октября 1113 года завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

17 октября 1659 года Юрий Хмельницкий заключил Переяславские статьи с Московией. Это была очередная смена политического курса Гетманщины – после сближения с поляками.

17 октября 1933 года нобелевский лауреат и всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии. Это событие в США до сих пор определяют как главное событие этого дня в истории страны. В момент вынужденной эмиграции из Германии 54-летний Эйнштейн находился в зените своей славы. Любое государство мира гордилось бы возможностью «заполучить» такого гражданина. Но только не его родина, где новый режим больше интересовало еврейское происхождение Эйнштейна, чем все его знания и достижения.

На самом деле, Эйнштейн покидал Германию надолго не впервые. На рубеже веков он почти 20 лет прожил в Швейцарии и имел гражданство этой страны. Работая в Швейцарии, он получил признание в научном мире, создал Специальную теорию относительности и провел большую часть работы над Общей теорией относительности. С 1910 года ученого ежегодно выдвигали на Нобелевскую премию (которую он получил в 1921-м). Обратно на родину Эйнштейна «заманили» коллеги — физик Макс Планк и химик (также будущий нобелевский лауреат) Вальтер Нернст. Они посетили Эйнштейна в Цюрихе и убеждали переехать в Берлин и возглавить Институт физики кайзера Вильгельма, который планировали открыть. Также в «пакет предложений» входило членство в Прусской академии наук и кафедра в Берлинском университете Гумбольдта. Весной 1914-го Эйнштейн вернулся, а летом началась Первая мировая война. Эйнштейн и тогда не был «правильным немцем». Пацифист по природе, он не поддерживал воинственность своей родины, в частности, не подписал «Манифест девяноста трех» – документ в поддержку действий Германии, который подписала значительная часть известных немецких интеллектуалов. Впрочем, политика немецкого государства во времена Первой мировой войны значительно отличалась от того, до чего все дошло впоследствии. Никакого наказания за «недостаточную патриотичность» для выдающегося ученого не предусмотрели. Во время войны он стал директором Института кайзера Вильгельма по физике, как и обещали, а также президентом Немецкого физического общества.

Тем временем мировая известность Эйнштейна росла. Публикации не только в научных журналах, но и в популярной прессе формировали ученому ореол революционера (в науке) и интеллектуала. А его манера общаться, навыки публичных выступлений, восхитительное чувство юмора и четкие моральные принципы завершали общий положительный образ. Так что постепенно из человека, «широко известного в узких кругах», Эйнштейн стал настоящей знаменитостью – на уровне современных икон поп-культуры.

Именно в таком статусе он отправился в «мировое турне». В 1921-м впервые посетил США, где читал лекции в ведущих вузах и был приглашен в Белый дом. Следом путешествовал по Азии, где выступал в Японии, на Шри-Ланке и в Сингапуре. В Японии Эйнштейна принимали не хуже, чем в США. Он был почетным гостем в Императорском дворце. В 1925-м ученый с супругой объехали несколько стран Южной Америки. В 1930-м – снова побывали в США. То есть, хотя дом Эйнштейна был в Германии и во всех официальных биографиях указано, что именно там он и жил, начиная с 1914-го и до эмиграции в 1933-м, это не совсем так. Он уже давно был «человеком мира» с немецким гражданством.

Став популярным, Эйнштейн прилагал усилия не только для продвижения своих научных идей. Он был достаточно социально и политически активен. В частности, в течение 10 лет являлся членом Международного комитета по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций. И традиционно публично выступал за международное сотрудничество и мирное развитие. И эта позиция, очевидно, все больше диссонировала с набирающими обороты политическими тенденциями в Германии. Уже в начале 1930-х в публичной плоскости на родине ученого начали травить. Там усиливались антисемитские настроения, а с приходом к власти нацистов «отмена» Эйнштейна стала мейнстримом.

В момент, когда нацисты окончательно захватили власть, Эйнштейн был в очередной поездке в США. Он сразу понял, что возвратиться домой не сможет. Но прилетел в Европу в конце марта 1933-го. Он явился в немецкое консульство в Бельгии и официально отказался от немецкого гражданства, сдав свой паспорт.

А дальше приложил максимум возможных усилий, чтобы помочь уехать из Германии и спастись ученым-евреям. Их по большей части пока только выгоняли с работы, но было уже ясно, что это только начало. Труды Эйнштейна на родине показательно сжигали, один из немецких журналов включил ученого в список врагов режима с примечанием «еще не повешенный». За его голову определили вознаграждение (не на государственном уровне, конечно, но при очевидной государственной поддержке такой инициативы). Это время перед окончательной иммиграцией в США ученый в основном провел в Великобритании. Там, в частности, он общался с будущим премьер-министром Уинстоном Черчиллем, прося о помощи в вывозе еврейских ученых из Германии. И Черчилль поучаствовал в этом процессе, помогая в устройстве ученых в британские вузы. Также по призыву Эйнштейна к трудоустройству безработных немецких ученых-евреев присоединилась Турция.

Сделав все возможное для него в Европе, физик отбыл в США. Там он первоначально принял предложение о работе в Институте перспективных исследований в Принстоне. А в 1935-м подал заявление на получение гражданства (сертификат на гражданство он получил «без блата» — аж через пять лет, в 1940-м). Прибытие Эйнштейна на ПМЖ в США не просто так и сейчас СМИ определяют как самое важное событие в стране 17 октября за все годы. Ведь ученый стал действительно культовой личностью в Соединенных Штатах. Он получал сотни писем в день и пытался ответить на каждое, в том числе – детские. Он дружил с Чарли Чаплином, ночевал в Белом доме по приглашению Франклина Рузвельта, стал одним из ключевых лиц движения против применения и развития ядерного оружия. Эйнштейн умер в 1955-м, на 77-м году жизни, в Принстоне. По его желанию, пышных похорон не было – на прощании с ним присутствовало только 12 ближайших друзей. Могилы Эйнштейна не существует – его тело сожгли в крематории, а пепел развеяли.

17 октября 1979 года Нобелевскую премию мира получила Мать Тереза.

17 октября 1990 года участники «Революции на граните» прекратили голодовку.

Церковный праздник 17 октября

17 октября чтят память пророка Осии.

Народные приметы

Если береза еще не сбросила листву, зима наступит нескоро.

Если вороны собрались в стаи и сидят, насупившись – погода испортится.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя стричься и ходить в баню.

Нельзя брать деньги взаймы.