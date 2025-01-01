Сегодня 1 января: какой праздник и день в истории

1 января – Новый год. В 45 году в этот день вступил в силу Юлианский календарь. В 1622-м канцелярия Папы Римского официально признала 1 января началом года. В 1909-м родился Степан Бандера. В 1919-м Директория УНР провозгласила автокефалию Православной церкви в УНР. В 1942-м году в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписали Декларацию Объединенных Наций. В 1946-м император Японии Хирохито отказался от своей «божественности».

Праздники и памятные даты 1 января

1 января – Новый год. В Украине – Васильев день (в этот день посевают по домам, а также пекут печенье, напоминающее коров, свиней, овец и домашнюю птицу).

Также сегодня: Всемирный день мира (или День всемирных молитв о мире), День общественного достояния, Международный день похмелья, День коктейля «Кровавая Мэри», День дарения яблок.

1 января в истории

1 января 45 года до нашей эры вступил в силу календарь, который мы называем юлианским. Подробнее.

1 января 1622 года канцелярия Папы Римского официально признала 1 января началом года. До этого момента новый год отсчитывали с 25 марта.

1 января 1909 года в селе Ивано-Франковской области родился ужас россиян — лидер ОУН Степан Бандера. Подробнее.

1 января 1919 года Директория УНР провозгласила автокефалию Православной церкви в УНР. Подробнее.

1 января 1942 года президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, посол СССР в США Максим Литвинов и представители оккупированных Германией европейских государств подписали Декларацию Объединенных Наций. Подробнее.

1 января 1946 года император Японии Хирохито издал Декларацию о человеческой природе («Нингэн-сэнгэн«) – рескрипт, которым он отрицал концепцию своей божественности. До этого императоров в Японии официально считали потомками и воплощениями богини солнца Аматерасу. Понятно, что «с небес на землю» Хирохито спустился не из-за собственного прозрения. Этого упорно требовало командование армии победителей Второй мировой войны (и лично главнокомандующий союзными оккупационными войсками американский генерал Дуглас Макартур). Утрата Хирохито божественного статуса была необходимым шагом для утверждения новой конституции Японии, существенно урезавшей власть императора.

В рескрипте Хирохито констатировал: «Связи между Нами и Нашим народом всегда строились на взаимном доверии и привязанности и не зависят от каких-то легенд и мифов. Они не определяются ложным представлением о том, что император будто бы обладает божественной природой, а японский народ превосходит прочие расы и предназначен для мирового господства». Несмотря на это, есть много трактовок правильного перевода заявления и того, так ли однозначно восприняли его граждане Японии, как не понимающие нюансов языка европейцы и американцы. Японские издания, цитировавшие рескрипт, уделили гораздо больше внимания заявлению Хирохито о связи с народом и взаимном доверии, чем его отказу от божественности.

Император Хирохито – единственный глава страны-агрессора времен Второй мировой, который и не погиб, и так никогда и не понес наказание. Неприкосновенность императорской семьи была требованием, по которому Япония согласилась подписать капитуляцию. Дуглас Макартур планировал использовать императора для того, чтобы установить контроль над Японией и избежать гражданских беспорядков. Международный военный трибунал для Дальнего Востока (аналог Нюрнбергского процесса) даже не рассматривал доказательства против Хирохито и его семьи.

Осенью 1946 года в Японии утвердили написанную американцами Конституцию. Она изменила роль императора, оставив ему лишь церемониальные и представительные функции – без реальных рычагов управления государством. Чтобы народ воспринял эти изменения, о них сообщал опять-таки лично Хирохито.

В дальнейшем он придерживался ограничений, установленных конституцией. Хирохито стал первым японским императором, посетившим США — дважды (он даже побывал в Диснейленде и сфотографировался с Микки Маусом). Недавнего смертельного врага один за другим принимали два американских президента – Ричард Никсон и Джеральд Форд.

В США благодаря сотрудничеству с оккупационными силами и демократизации Японии у Хирохито, как ни странно, сформировался положительный имидж. А он, несмотря на ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, публично благодарил США — за помощь в восстановлении Японии.

Но в Европе недавнему неприятелю ничего не простили. В Великобритании и Нидерландах во время визита императора были протесты ветеранов Второй мировой войны. В Нидерландах императорский кортеж вообще забросали яйцами. В Британии протестующие поворачивались спинами, когда мимо проезжала карета Хирохито. В ФРГ во время протестов, вызванных приездом императора, называли его «Хирогитлером».

Хирохито дожил до 87 лет и к моменту смерти (1989 год) был одновременно самым старым и наиболее долго правящим японским императором в истории, а также наиболее долго правящим живым монархом в мире. После смерти императора трон унаследовал сын Хирохито — Акихито.

1 января 1992 года Ирак признал независимость Украины.

Церковный праздник 1 января

1 января – Обрезание Господне. Христиане чтят память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Подробнее.

Народные приметы

Если 1 января утром первым встретить мужчину, это принесет удачу и благополучие на весь год.

Если ночью сильный ветер – будет хороший урожай фруктов.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя делать грязную и тяжелую работу.

Нельзя убирать дома и заниматься хозяйством.