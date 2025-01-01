Сьогодні 1 січня: яке свято та день в історії

1 січня – Новий рік. У 45 році в цей день набув чинності Юліанський календар. У 1622-му канцелярія Папи Римського офіційно визнала 1 січня початком року. У 1909-му народився Степан Бандера. У 1919-му Директорія УНР проголосила автокефалію Православної церкви в УНР. У 1942-му у Вашингтоні союзники з антигітлерівської коаліції підписали Декларацію Об’єднаних Націй. У 1946-му імператор Японії Хірохіто відмовився від своєї “божественності”.

Свята та пам’ятні дати 1 січня

1 січня – Новий рік. В Україні – Василів день (у цей день посівають по хатах, а також печуть печиво, що нагадує корів, свиней, овець та свійську птицю).

Також сьогодні: Всесвітній день миру (або День всесвітніх молитов за мир), День громадського надбання, Міжнародний день похмілля, День коктейлю “Кривава Мері”, День дарування яблук.

1 січня в історії

1 січня 45 року до нашої ери набув чинності календар, який ми називаємо юліанським. Докладніше.

1 січня 1622 року канцелярія Папи Римського офіційно визнала 1 січня початком року. До цього моменту новий рік відраховували з 25 березня.

1 січня 1909 року в селі Івано-Франківської області народився жах росіян – лідер ОУН Степан Бандера. Докладніше.

1 січня 1919 року Директорія УНР проголосила автокефалію Православної церкви в УНР. Докладніше.

1 січня 1942 року президент США Франклін Рузвельт, прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, посол СРСР у США Максим Літвінов та представники окупованих Німеччиною європейських держав підписали Декларацію Об’єднаних Націй. Докладніше.

1 січня 1946 року імператор Японії Хірохіто видав Декларацію про людську природу (“Нінген-сенген”) – рескрипт, яким він заперечував концепцію своєї божественності. До цього імператорів у Японії офіційно вважали нащадками та втіленнями богині сонця Аматерасу. Зрозуміло, що з небес на землю Хірохіто спустився не через власне прозріння. Цього наполегливо вимагало командування армії переможців Другої світової війни (і особисто головнокомандувач союзних окупаційних військ американський генерал Дуглас Макартур). Втрата Хірохіто божественного статусу була необхідним кроком для затвердження нової конституції Японії, яка суттєво урізала владу імператора.

У рескрипті Хірохіто констатував: “Зв’язки між Нами та Нашим народом завжди будувалися на взаємній довірі та прихильності та не залежать від якихось легенд і міфів. Вони не визначаються хибним уявленням про те, що імператор нібито має божественну природу, а японський народ перевершує інші раси та призначений для світового панування”. Втім, є багато трактувань правильного перекладу заяви й того, чи так само однозначно сприйняли її громадяни Японії, як європейці та американці, які не розуміють нюансів мови. Японські видання, які цитували рескрипт, приділили набагато більше уваги заяві Хірохіто про зв’язок з народом і взаємну довіру, ніж його відмові від божественності.

Імператор Хірохіто – єдиний глава країни-агресора часів Другої світової, який і не загинув, і так ніколи й не поніс покарання. Недоторканність імператорської сім’ї була вимогою, за якої Японія погодилася підписати капітуляцію. Дуглас Макартур планував використати імператора для того, щоб встановити контроль над Японією та уникнути при цьому громадянських заворушень. Тож Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу (аналог Нюрнберзького процесу) навіть розглядав докази проти Хірохіто та його родини.

Восени 1946 року в Японії затвердили написану американцями Конституцію. Вона змінила роль імператора, залишивши йому лише церемоніальні та представницькі функції без реальних важелів управління державою. Щоб народ сприйняв ці зміни, про них повідомляв знову ж таки особисто Хірохіто.

Надалі він дотримувався обмежень, встановлених конституцією. Хірохіто став першим японським імператором, який відвідав США – ще й не одноразово (він навіть побував у Діснейленді та сфотографувався з Міккі Маусом).

У США завдяки співпраці з окупаційними силами та демократизації Японії у Хірохіто, як не дивно, сформувався позитивний імідж. А він сам, попри ядерне бомбардування Хіросіми та Нагасакі, публічно дякував США – за допомогу у відновленні Японії.

Але у Європі недавньому ворогу нічого не пробачили. У Великій Британії та Нідерландах під час візиту імператора були протести ветеранів Другої світової війни. У Нідерландах імператорський кортеж взагалі закидали яйцями. У Британії протестувальники поверталися спинами, коли повз проїжджала карета Хірохіто. У ФРН під час протестів, викликаних приїздом імператора, називали його “Хірогітлером”.

Хірохіто дожив до 87 років і на момент смерті (1989 рік) був одночасно найстарішим і найдовше правлячим японським імператором в історії. Він також був найдовше правлячим живим монархом у світі. Імператорський трон успадкував син Хірохіто – Акіхіто.

1 січня 1992 року Ірак визнав незалежність України.

Церковне свято 1 січня

1 січня – Обрізання Господнє. Вшановують пам’ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 1 січня зранку першим зустріти чоловіка – це принесе удачу та добробуту на весь рік.

Якщо вночі сильний вітер – буде хороший урожай фруктів.

Що не можна робити 1 січня

Не можна робити брудну та важку роботу.

Не можна прибирати вдома та займатися господарством.