Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії

5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. У 1844-му в Чугуєві народився український художник Ілля Рєпін. У 1858-му завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфу. У 1962-му знайшли мертвою Мерилін Монро. У 1967-му вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd”. У 2023-му російська армія вдарила КАБом по центру переливання крові в Куп’янському районі Харківської області.

Свята та пам’ятні дати 5 серпня

5 серпня у світі – День свіжого дихання.

Також відзначають: Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць, День спідньої білизни.

5 серпня в історії

5 серпня 1772 року відбувся перший поділ Речі Посполитої. “Добрі сусіди” Польщі – Пруссія, Австрія та Росія – наприкінці ХVIII століття вирішили скористатися політичною кризою в країні та її військовою слабкістю. Польські землі вони “прихопили” без воєнних дій і змусили сейм офіційно визнати численні анексії. Детальніше.

5 серпня 1844 року в Чугуєві на Харківщині народився художник Ілля Рєпін. Детальніше.

5 серпня 1858 року завершили прокладання першого трансатлантичного телеграфного кабелю дном Атлантичного океану. Детальніше.

5 серпня 1962 року хатня робітниця і психіатр американської актриси Мерилін Монро знайшли її мертвою. Детальніше.

5 серпня 1967 року вийшов перший альбом гурту “Pink Floyd” – “The Piper at the Gates of Dawn”. Він залишився єдиним, створеним та записаним під керівництвом засновника та першого лідера групи Сіда Баррета. Детальніше.

5 серпня 2022 року було засновано нагороду Президента України “За оборону України”.

5 серпня 2023 року російська армія вдарила КАБом по центру переливання крові в Куп’янському районі Харківської області. Першим про воєнний злочин росіян повідомив президент України Володимир Зеленський. Він написав, що є поранені та загиблі.

Наступного дня начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок удару сталася масштабна пожежа, загинули двоє чоловіків, ще четверо отримали поранення. У Харківському медичному університеті повідомили: серед загиблих – хірург Владислав Титаренко, випускник вишу 2018 року.

“Владислав загинув при бомбардуванні Куп’янського пункту переливання крові, виконуючи свій професійний обов’язок і рятуючи життя нашим військовим”, – написали на сторінці університету у фейсбуці.

Церковне свято 5 серпня

5 серпня – передсвято Преображення Господнього. Вшановують пам’ять мученика Євсигнiя. Він народився в Антіохії в середині ІІІ століття. Протягом 60 років служив у військах римських імператорів Діоклетіана, Максиміана, Констанція, Костянтина Великого та його синів. Святий Євсигній був співрозмовником святого Василиска та описувачем його мученицького подвигу. На початку царювання Костянтина Великого він був свідком явлення на небі зоряного хреста, що передвіщав йому перемогу. На старості святий Євсигній залишив військову службу та проводив час у молитвах, пості й відвідуванні храмів. Так він дожив до царювання Юліана Відступника, який прагнув відновити язичництво. За доносом одного з антиохійських громадян, святий Євсигній як християнин постав перед судом імператора Юліана. На той момент старцю вже було 110 років. Він поставив імператору в приклад його попередника Костянтина Великого та докладно розповів, як він був очевидцем явлення на небі хреста. Юліан наказав відсікти Євсигнію голову.

Народні прикмети 5 серпня

Якщо 5 серпня на світанку яскраво мерехтять зірки, то за кілька днів розпочнуться дощі.

Яка погода 5 серпня, таким буде й залишок місяця.

Якщо 5 серпня гроза, то буде багатий врожай зерна.

Що не можна робити 5 серпня

Не можна розмовляти під час роботи в полі або на городі.

Не можна відмовляти в допомозі – ні людям, ні тваринам.