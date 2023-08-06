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Двоє загинули, четверо поранені внаслідок авіаудару по Харківщині – Синєгубов

Події 10:02   06.08.2023
Оксана Якушко
Двоє загинули, четверо поранені внаслідок авіаудару по Харківщині – Синєгубов

Учора ввечері, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню в селі Кругляківка Куп’янського району, сталася масштабна пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За попереніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з‘ясовуються», – зазначив Синєгубов.

 

Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років.

 

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки.

У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп’янського району сталася лісова пожежа.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджені будівлі м’ясокомбінату.

У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 10:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора ввечері, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню в селі Кругляківка Куп’янського району, сталася масштабна пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".