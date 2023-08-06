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Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов

Происшествия 10:02   06.08.2023
Оксана Якушко
Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов

Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения. Детали выясняются», – отметил Синегубов.

За прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В результате обстрелов Купянска повреждены дома и хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 55 лет.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены частные дома.

В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района произошел лесной пожар.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждены здания мясокомбината.

В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы.

Читайте также: РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, есть раненые и погибшие — Зеленский

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 10:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".