Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов
Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения. Детали выясняются», – отметил Синегубов.
За прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
В результате обстрелов Купянска повреждены дома и хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 55 лет.
В селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены частные дома.
В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района произошел лесной пожар.
В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждены здания мясокомбината.
В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".