Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов

Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения. Детали выясняются», – отметил Синегубов.

За прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В результате обстрелов Купянска повреждены дома и хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 55 лет.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены частные дома.

В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района произошел лесной пожар.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждены здания мясокомбината.

В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы.