Куди поділися мавпи з фонтана в центрі Харкова – інформація комунальників

Фігури 13 мавп-музикантів із фонтана у саду Шевченка тимчасово прибрали працівники СКП “Харківзеленбуд”, щоб провести їхнє “технічне обслуговування”. Згодом їх повернуть на місце.

Про це МГ “Об’єктив” розповіла речниця підприємства Ірина Сайко. Вона запевнила, що Харківзеленбуд приводитиме фігури до ладу власними силами, тому фінансування на це не знадобиться.

Сайко додала, що комунальники готують до літнього сезону всі міські фонтани, і один із них уже працює – у сквері Коцюбинського (на перехресті вулиць Григорія Сковороди та Чернишевської).

Нагадаємо, що в холодну пору року фонтан із мавпами накривають захисною конструкцією. Купол, як повідомляли в ГО “Харківський антикорупційний центр”, придбали наприкінці 2022 року за 175 тисяч гривень. Відкрили фонтан на День міста у 2019 році.