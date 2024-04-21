Куда делись обезьяны с фонтана в центре Харькова — информация коммунальщиков
Фигуры 13 обезьян-музыкантов с фонтана в саду Шевченко временно убрали работники СКП «Харьковзеленстрой», чтобы провести их «техническое обслуживание». Впоследствии их вернут на место.
Об этом МГ «Объектив» рассказала пресс-секретарь предприятия Ирина Сайко. Она заверила, что Харьковзеленстрой будут приводить фигуры в порядок собственными силами, поэтому финансирование на это не понадобится.
Сайко добавила, что коммунальщики готовят к летнему сезону все городские фонтаны, и один из них уже работает — в сквере Коцюбинского (на перекрестке улиц Григория Сковороды и Чернышевской).
Напомним, что в холодное время года фонтан с обезьянами накрывают защитной конструкцией. Купол, как сообщали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», приобрели в конце 2022 года за 175 тысяч гривен. Открыли фонтан на День города в 2019 году.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: фонтан, фонтан с обезьянами, Харьков, Харьковзеленстрой;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фигуры 13 обезьян-музыкантов с фонтана в саду Шевченко временно убрали работники СКП «Харьковзеленстрой», чтобы провести их «техническое обслуживание»".