Куда делись обезьяны с фонтана в центре Харькова — информация коммунальщиков

Фигуры 13 обезьян-музыкантов с фонтана в саду Шевченко временно убрали работники СКП «Харьковзеленстрой», чтобы провести их «техническое обслуживание». Впоследствии их вернут на место.

Об этом МГ «Объектив» рассказала пресс-секретарь предприятия Ирина Сайко. Она заверила, что Харьковзеленстрой будут приводить фигуры в порядок собственными силами, поэтому финансирование на это не понадобится.

Сайко добавила, что коммунальщики готовят к летнему сезону все городские фонтаны, и один из них уже работает — в сквере Коцюбинского (на перекрестке улиц Григория Сковороды и Чернышевской).

Напомним, что в холодное время года фонтан с обезьянами накрывают защитной конструкцией. Купол, как сообщали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», приобрели в конце 2022 года за 175 тысяч гривен. Открыли фонтан на День города в 2019 году.