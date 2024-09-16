Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове

Харьков 10:33   16.09.2024
Оксана Горун
Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове Фото: Василий Голосный

В Харькове жара продолжает устанавливать рекорды и осенью. Температурные «аномалии» зафиксировали 12 и 14 сентября.

«В Харькове, на прошлой неделе, 12 и 14 сентября, были зафиксированы новые температурные рекорды максимальной температуры для этих дней — +31,4°С и +29,9°С», — проинформировал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прежние рекорды этих дней держались не так долго: в 2017 году 12 сентября было +30,7°С, в 2018-м 14 сентября — +29,2°С.

Отметим, в этом году жара в течение лета била рекорды неоднократно. Так, 26 августа температура достигла +35,4°С. 15 июля она была +36,8°С и так далее.

Читайте также: 155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
16.09.2024, 07:01
Главные новости Харькова 16 сентября: температура бьет рекорды, 155 пожаров
Главные новости Харькова 16 сентября: температура бьет рекорды, 155 пожаров
16.09.2024, 10:53
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
15.09.2024, 19:35
С помощью ДНК-экспертизы установили личность погибшей в Харькове
С помощью ДНК-экспертизы установили личность погибшей в Харькове
16.09.2024, 11:03
Главные новости Харькова 15.09: «прилет» по многоэтажке, погибшая, 42 раненых
Главные новости Харькова 15.09: «прилет» по многоэтажке, погибшая, 42 раненых
15.09.2024, 21:23
«Есть квартиры, которые невозможно восстановить» – Терехов о пострадавшем доме
«Есть квартиры, которые невозможно восстановить» – Терехов о пострадавшем доме
16.09.2024, 10:08

Новости по теме:

20:50
Погода в Харькове 29 августа: легче не станет
13:00
Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове
21:00
Неделя в Харькове и области начнется с жары до +36: прогноз на 26 августа
20:19
Жара продолжается: какой будет погода в воскресенье в Харькове и области
19:56
Жара достигнет +38 С. Какой будет погода 22 августа в Харькове и области

Вы читали новость: «Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове жара продолжает устанавливать рекорды и осенью. Температурные «аномалии» зафиксировали 12 и 14 сентября".