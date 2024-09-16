Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове

В Харькове жара продолжает устанавливать рекорды и осенью. Температурные «аномалии» зафиксировали 12 и 14 сентября.

«В Харькове, на прошлой неделе, 12 и 14 сентября, были зафиксированы новые температурные рекорды максимальной температуры для этих дней — +31,4°С и +29,9°С», — проинформировал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прежние рекорды этих дней держались не так долго: в 2017 году 12 сентября было +30,7°С, в 2018-м 14 сентября — +29,2°С.

Отметим, в этом году жара в течение лета била рекорды неоднократно. Так, 26 августа температура достигла +35,4°С. 15 июля она была +36,8°С и так далее.