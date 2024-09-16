Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове
Фото: Василий Голосный
В Харькове жара продолжает устанавливать рекорды и осенью. Температурные «аномалии» зафиксировали 12 и 14 сентября.
«В Харькове, на прошлой неделе, 12 и 14 сентября, были зафиксированы новые температурные рекорды максимальной температуры для этих дней — +31,4°С и +29,9°С», — проинформировал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прежние рекорды этих дней держались не так долго: в 2017 году 12 сентября было +30,7°С, в 2018-м 14 сентября — +29,2°С.
Отметим, в этом году жара в течение лета била рекорды неоднократно. Так, 26 августа температура достигла +35,4°С. 15 июля она была +36,8°С и так далее.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове жара продолжает устанавливать рекорды и осенью. Температурные «аномалии» зафиксировали 12 и 14 сентября".