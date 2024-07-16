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+36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды

Общество 12:53   16.07.2024
Виктория Яковенко
+36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды

В Харькове вчера, 15 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +36,8 градуса.

Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2016 году и составляла она +36,3 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 15 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +36,8 градуса.".