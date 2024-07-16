+36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды

В Харькове вчера, 15 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +36,8 градуса.

Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2016 году и составляла она +36,3 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.