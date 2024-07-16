+36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды
В Харькове вчера, 15 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +36,8 градуса.
Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2016 году и составляла она +36,3 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 15 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +36,8 градуса.".