+36,8: спека у Харкові продовжує бити рекорди

У Харкові вчора, 15 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,8 градуса.

Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2016 році і вона становила +36,3 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.