+36,8: спека у Харкові продовжує бити рекорди
У Харкові вчора, 15 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,8 градуса.
Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2016 році і вона становила +36,3 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 15 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,8 градуса.".