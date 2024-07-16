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+36,8: спека у Харкові продовжує бити рекорди

Суспільство 12:53   16.07.2024
Вікторія Яковенко
+36,8: спека у Харкові продовжує бити рекорди

У Харкові вчора, 15 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,8 градуса.

Попередній максимум температури у цей день було зафіксовано у 2016 році і вона становила +36,3 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 12:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 15 липня, зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів сягнули +36,8 градуса.".